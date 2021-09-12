MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDFB, iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı
GeriAvrupa DFB, iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 12.09.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

DFB, iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DFB, iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı

FIFA’nın gündeme getirdiği 2026’dan itibaren Dünya Kupasının her iki yılda bir yapılması önerisi tartışılırken Alman Futbol Federasyonu gelecek hafta görüş belirtecek. Konunun cuma günü yapılacak olan DFB Başkanlık toplantısında ele alınacağı belirtidi. Ancak DFB’nin de FIFA’nın önerisine karşı olduğu ve gerekirse Avrupa federasyonlarıyla birlikte boykota katılacağı belirtiliyor.

DFB’nin, Dünya Kupası’nın daha iyi bir turnuvaya dönüşmesi için yapılması planlanan önerinin, Avrupa Şampiyonası’nın sportif değerini düşüreceği görüşünü savunduğu belirtiliyor. Avrupa Şampiyonası’nın cazip olmaktan çıkması durumunda bunun finans gelirlerinde düşüşe neden olacağı da vurgulanıyor. Konu hafta içinde 55 UEFA üyesi federasyonun katılacağı online videokonferansta ele alınacak. Toplantıda FIFA’ya, Avrupa ve Güney Amerika olmadan, Dünya Kupası’nın ilgi çekmeyeceği mesajı verilecek.

DFB, iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi