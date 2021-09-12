DFB, iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı
FIFA’nın gündeme getirdiği 2026’dan itibaren Dünya Kupasının her iki yılda bir yapılması önerisi tartışılırken Alman Futbol Federasyonu gelecek hafta görüş belirtecek. Konunun cuma günü yapılacak olan DFB Başkanlık toplantısında ele alınacağı belirtidi. Ancak DFB’nin de FIFA’nın önerisine karşı olduğu ve gerekirse Avrupa federasyonlarıyla birlikte boykota katılacağı belirtiliyor.
DFB’nin, Dünya Kupası’nın daha iyi bir turnuvaya dönüşmesi için yapılması planlanan önerinin, Avrupa Şampiyonası’nın sportif değerini düşüreceği görüşünü savunduğu belirtiliyor. Avrupa Şampiyonası’nın cazip olmaktan çıkması durumunda bunun finans gelirlerinde düşüşe neden olacağı da vurgulanıyor. Konu hafta içinde 55 UEFA üyesi federasyonun katılacağı online videokonferansta ele alınacak. Toplantıda FIFA’ya, Avrupa ve Güney Amerika olmadan, Dünya Kupası’nın ilgi çekmeyeceği mesajı verilecek.