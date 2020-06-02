DFB dört futbolcuya disiplin soruşturması açtı

Bundesliga'nın 29. Haftasında Dortmund'un Paderborn'u 6-1 yendiği maçta üç gol atan İngiliz futbolcu Jadon Sancho ile karşılaşmada bir gol atan Faslı futbolcu Achraf Hakimi formalarının altına giydikleri ve üzerine 'George Floyd'de adalet' yazılı tişörtünü gösterdiler. İki futbolcu bununla da kalmayıp sahada sivil itaatsizlik hareketi olarak kabul edilen dizinin üzerine de çökerek protestolarını sürdürdüler. Mönchengladbachlı futbolcu Marcus Thuram ve Schalkeli Weston McKennie de benzer protestolarda bulundukları gerekçesiyle soruşturulacak. DFB Disiplin Kurulu Başkanı Anton Nachreiner “Önümüzdeki günlerde disiplin kurulu konuyla ilgili kararını açıklayacak” derken DFB İkinci Başkanı Rainer Koch ise yeşil sahaların her türlü siyasetten uzak kalması gerektiğini açıklamıştı. Öte yandan FIFA da DFB de dahil üye federasyonlara gönderdiği yazıda benzer protestoları yapan veya yapacak futbolculara karşı anlayışlı olmalarını istedi.