DFB kupasına virüs engeli

23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan DFB Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı ise belli değil. Öte yandan kupanın yarı final maçları da 21 ve 22 Nisan'da oynanacaktı. Ancak salgın ile mücadele çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle her iki karşılaşma da yapılamadı. Yarı final maçlarında Bayern Münih ile E.Frankfurt, Leverkusen ile FC Saarbrücken karşı karşıya gelecekti. DFB Başkanı Fritz Keller kupanın yarı final maçlarının oynanamaması ve finalinin ne zaman yapılacağına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bu kadar güzel maçların seyircisiz oynanacak olması ve tarihlerinin de henüz belli olmaması çok üzücü. Kupanın yarı final maçları ile finalinin ne zaman oynanacağını yetkili birimlerle yapacağımız görüşmelerden sonra açıklayacağız” dedi.

Federasyon hem lig hem de kupa maçlarını 30 Haziran'dan önce bitirmeyi hedefliyor. Maçların oynanıp oynanmayacağına ise eyalet hükümetleri karar verecek.