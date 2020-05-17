Dezenfektandan zehirlenme 5 kat arttı

NVIC’ten yapılan açıklamaya göre, mart ve nisan ayında dezenfektanlara bağlı zehirlenme vakalarında, önceki yıllara göre keskin bir artış meydana geldi. Koronaviürs salgını sırasında dezenfektanlara bağlı zehirlenme olayları, normal dönemlere göre yaklaşık 5 kat daha fazla gerçekleşti. Özellikle el temizliği için kullanılan jel ve alkol içerikli dezenfektanlara bağlı çok sayıda şikayet geldi. Merkez, dezenfektanlara bağlı şikayetlerin, en fazla 0-4 yaş arası çocuklarda meydana geldiği bildirdi. Çocukların bu ürünleri gözlerine sürmesi ve içmesi nedeniyle zaman zaman ciddi sağlık sorunları yaşandı.

ÇOCUKLARDA BULANTI KUSMA BELİRTİLERİ

NVIC, el dezenfektanlarının yüzde 80’e kadar etanol ya da izopropil alkol içerdiğine işaret ederek, bunları içen çocuklarda zehirlenmeye yol açtığı vurgulandı. NVIC açıklamasına göre, alkol zehirlenmesi nedeniyle çocuklarda genellikle bulantı, kusma, konuşma ve haraket bozuklukları, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıktı. Çocuklarda kan şekerinin düşmesine neden olan alkol zehirlenmesinin, daha ağır durumlarda çocuğun komaya girmesine, solunum sorunları yaşamasına, düzensiz kalp atışları (aritmi) ve kan asitlenmesine yol açtığı da belirtildi.

AŞIRI VİTAMİN KULLANIMI DA SORUN

Koronavirüs döneminde çok fazla multivitamin veya mineral kullanılmasından kaynaklanan şikayetlerin de, önceki dönemlere oranla daha fazla olduğu belirlendi. Fazla miktarda vitamin ve mineral alımına bağlı şikayetlerin de, ağırlıklı olarak yine 0-4 yaş arası çocuklarda meydana geldi. Nadiren ciddi belirtiler gösteren vitamin ve mineral zehirlenmelerinin, genellikle bulantı, kusma ve ishalle sınırlı olduğu bildirildi.