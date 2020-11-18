AA / Fotoğraf: dpa
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Dezenfektan ve makarna üretimi fırladı
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kovid-19 krizinde şirketlerin hijyen ve hazır gıda üretimlerine yönelik yılın ocak-eylül dönemine ilişkin istatistikleri yayımlandı. Buna göre, Alman şirketleri yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın dönemine göre yüzde 80 daha fazla dezenfektan ve yüzde 20 daha fazla makarna üretti.
AVRUPA’nın diğer ülkelerine göre Kovid-19 krizinde daha başarılı sınav verdiği değerlendirilen ülkede, hijyen ürünlerinden tuvalet kağıdı üretimi ise aynı dönemde yüzde 3.5 azalarak 85 bin 300 tona geriledi. Ülkede Kovid-19 salgınının ilk dalgasının yaşandığı nisan ayında tuvalet kağıdı ve dezenfektan üretimi sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 161 artış göstermişti.
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