Dezenfektan ve makarna üretimi fırladı

AVRUPA’nın diğer ülkelerine göre Kovid-19 krizinde daha başarılı sınav verdiği değerlendirilen ülkede, hijyen ürünlerinden tuvalet kağıdı üretimi ise aynı dönemde yüzde 3.5 azalarak 85 bin 300 tona geriledi. Ülkede Kovid-19 salgınının ilk dalgasının yaşandığı nisan ayında tuvalet kağıdı ve dezenfektan üretimi sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 161 artış göstermişti.