Devrim niteliğinde bir ilk: Münih’e uzaktan klima!

DEVRİM niteliğindeki enerji tasarrufunda çığır açan yatırımlar için Münih caddelerinde hummalı çalışmalar yürütülüyor. Bir yandan çevre kirliliğine neden olan karbon emisyon hacmini en aza indirmek için uzaktan klimalı sistem inşa edilirken, diğer yandan artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek üzere sevkiyat esnasındaki enerji kaybını minimum seviyeye indirecek ‘süper link’ isimli seramik bazlı özel kablolarla hazırlanmış yüksek gerilim hattı kuruluyor.

DÜNYANIN EN UZUNU

Fabrikası Münih yakınlarındaki Ismaning kasabasında bulunan Theva şirketi tarafından üretilen, elektriksel direncinin sıfır olduğu ileti kablolarının normal bakır kablolardan 200 kat daha fazla enerji taşıyabildiği ve yüksek ısıdan kaynaklı enerji kaybını olabilecek en düşük seviyeye indirdiği ifade ediliyor. Süper iletken linklerin üretimi ve yeraltı hattının kurulabilmesi için yüksek teknoloji gerektiğinden şimdiye kadar sadece bazı kentlerde deneme amaçlı kullanılıyor. Ayrıca CERN Araştırma Merkezi’ndeki enerji hatlarında devreye sokulan süper linkin, ilk defa Münih’te 12 kilometre uzunluğunda olacağı belirtiliyor. Kent sınırında kurulu enerji santralındaki yüksek voltajlı elektriği merkezdeki dağıtım istasyonuna sevk etmekte kullanılacak hattaki enerji kaybının önlenebilmesi ve herhangi bir dirençle karşılaşmadan düzenli olarak görev yapabilmesi için ortam ısısının eksi 200 derecelerde tutulması gerektiğine dikkat çekilerek, bunun için sıvı nitrojen kullanılarak oluşturulan soğutucu bir mekanizmanın kurulacağı ifade ediliyor.



KLİMALAR ARTIK UZAKTAN

Diğer yandan hava ısısının artması nedeniyle ve ayrıca korona salgınıyla mücadele için özellikle oteller, sağlık kuruluşları, üretim tesisleri ve bürolarda yoğun olarak kullanılan havalandırma sistemleri, ısıtmada olduğu gibi artık uzaktan kontrol edilecek. İlk defa BMW fabrikasında pilot proje olarak başlatılan uzaktan soğutmalı sistemi tüm kente yaymak için özellikle merkezdeki caddeler delik deşik edilmiş durumda. Büyük enerji gerektiren ve gürültü kirliliğine neden olan binalardaki klima ev havalandırma cihazlarının yerini tutacak çevre dostu sistemin kurulması için Münih’in altından geçen soğuk su kanallarından faydalanılacak. Uzaktan ısıtmalı hatlara paralel olarak, soğutucu hatlar ilave edilmiş olacak.





ELEKTRİK DOLUM İSTASYONLARI

Yine yüksek teknoloji gerektiren yatırım sayesinde bir yandan enerji tasarrufu sağlanırken, diğer yandan havadaki karbon emisyonuyla etkin şekilde mücadele edilmiş olacak ve ayrıca gelecek yıl kullanıma açılacak sisteme bağlanmayı tercih eden tüketiciler de normal klima sistemlerine göre çok daha ucuza mal edileceğinden maddi açıdan rahatlamış olacak. Münih’te ayrıca elektrikli araçları hızlı şarj edebilmek için hemen her caddeye dolum istasyonları kurulmuş durumda. Önceleri önünde pek araç bulunmayan istasyonlar, şimdilerde büyük küçük elektrikli araçlar tarafından her saat başı kuşatılmış vaziyetteler.