‘Devletten alınan yardımdan utanılmamalı’

ALMANYA’da 2005 yılında alınan kararla sosyal yardım ve işsizlik parası yeniden düzenlenmişti. Hartz IV olarak bilinen sosyal yardımı alanlar, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği durumda aylık yardımlarının yüzde 60’ına kadar kesilmesi mümkün. Ancak Federal Anayasa Mahkemesi, sosyal yardımla geçinenlere yönelik uygulamaların bir kısmının anayasaya aykırı olduğu yönünde karar almıştı. 5 Kasım 2019 yılında karar veren yüksek mahkeme, sosyal yardımın yüzde 60 civarında kesilmesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Yüksek mahkeme kesintinin yüzde 30 ile sınırlandırılacak düzenlemelerin yapılmasını istemişti.

KESİNTİLER YÜZDE 30’LA SINIRLANSIN

Bakan Heil, hiçbir şekilde kira ve geçimini sağlayacak temel yardımın kesilmemesini sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bakan, ayrıca yardım kesintisinin yüzde 30 ile sınırlandırılmasını da yeni düzenlemeye koymak istiyor. Kesintinin de ancak geçerli bir gerekçe göstermeden sorumluluğunu yerine getirmeyenlere ve verilen randevuya mazeretsiz olarak gitmeyenlere uygulanması hedefleniyor. Heil “Biz daha fazla güven veren bir sosyal devlet oluşturmayı istiyoruz” dedi.

BU DÖNEME YETİŞMEYECEK

Heil’ın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin bu yasama dönemine yetişmesi mümkün görünmüyor. Yürürlükteki sosyal yardım düzenlemesi SPD ve Yeşiller koalisyon hükümeti döneminde getirildi. SPD ile Yeşiller hükümeti, Hartz IV ile uzun süre işsiz kalanların daha yoğun iş aramalarını ve daha az sosyal yardım almasını hedeflenmişti.