BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 20.03.2020 - 13:57,
‘Devlet şirketlere ortak olabilir’
Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD), mali sıkıntıya giren büyük şirketlere devletin ortak olabileceğini söyledi. Scholz, likidite sorunu yaşayan şirketlerin sorununu çözmek amacıyla devletin geçici süre ortaklık yapabileceğini ve böylece şirketlerin geleceğinin garanti altına alınabileceğini belirtti.
SCHOLZ, “Ben şirketlere ek programlar önerdim. Kapital desteği verebileceğimizi söyledim. Ne konuda destek olabileceğimizi sordum. Eğer devletin şirkete ortak olması faydalıysa bu da olur” dedi. Almanya’daki ekonomik alt yapının çok sağlam olduğunu hatırlatan Scholz, “Almanya koronavirüse uzun süre dayanabilecek güce sahip” dedi.
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