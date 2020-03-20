‘Devlet şirketlere ortak olabilir’

SCHOLZ, “Ben şirketlere ek programlar önerdim. Kapital desteği verebileceğimizi söyledim. Ne konuda destek olabileceğimizi sordum. Eğer devletin şirkete ortak olması faydalıysa bu da olur” dedi. Almanya’daki ekonomik alt yapının çok sağlam olduğunu hatırlatan Scholz, “Almanya koronavirüse uzun süre dayanabilecek güce sahip” dedi.