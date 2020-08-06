Devlet desteği de yetmedi, 22 bin işçi çıkaracak

KORONA krizi en çok havayolu şirketlerini vurdu. Almanya Havayolları Lufthansa devlet desteğine rağmen krizin üstesinden gelemedi. Şirketin zararı her geçen gün büyüyor. İşçi çıkarmamak için sendikayla yürütülen görüşmelerde ise bir ilerleme kaydedilemedi. Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, sendikayla görüşülen hedefin gerçekçi olmadığını söyledi. Şirket yönetimi masrafları azaltmak için işletme şartları nedeniyle işten çıkarma kararı verdi. Bir yıl önce 226 milyon kâr eden Lufthansa’nın, bu yılın ilk 6 ayındaki zararı 3.62 milyar Euro.

100 UÇAK AZALTILACAK

Lufthansa yönetimi masrafları 2023 yılına kadar yüzde 15 azaltmayı, uçak filosunu yüz civarında küçültmeyi ve 11 bini Almanya’da olmak üzere 22 bin çalışanını çıkarmayı planlıyor. Şirketin CEO’su Spohr, “2024’ten önce talebin kriz öncesi seviyeye geri geleceğini beklemiyoruz” dedi. Lufthansa haziran sonuna kadar çalışan sayısını bir önceki yıla kıyasla 8 bin 300 azaltarak, 129 bin 400’e indirmişti.