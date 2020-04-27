Devlet bakanının kayınpederi koronvirüsten öldü

BİR süre önce 80’inci yaşını kutlayan Hans Baer, Kovid-19 salgınına Bavyera sınırları içinde bulunan Bad Steben’de kaldığı yaşlılar yurdunda yakalandı. Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partili Devlet Bakanı Baer kayınpederinin ölümüyle ilgili “Ailece büyük bir üzüncü içindeyiz” dedi. Aynı yurtta iki hafta içinde 14 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ölenlerin yaşlarının 80 ile 99 oldukları belirtilirken, yurtta kalan 18 yaşlı ile 28 çalışanın testi pozitif çıkmıştı.