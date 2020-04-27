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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 27.04.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Devlet bakanının kayınpederi koronvirüsten öldü

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Devlet bakanının kayınpederi koronvirüsten öldü
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Angela Merkel kabinesinde Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevini sürdüren 42 yaşındaki Dorothee Baer’in kayınpederi Hans Baer koronavirüsten hayatını kaybetti.

BİR süre önce 80’inci yaşını kutlayan Hans Baer, Kovid-19 salgınına Bavyera sınırları içinde bulunan Bad Steben’de kaldığı yaşlılar yurdunda yakalandı. Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partili Devlet Bakanı Baer kayınpederinin ölümüyle ilgili “Ailece büyük bir üzüncü içindeyiz” dedi. Aynı yurtta iki hafta içinde 14 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ölenlerin yaşlarının 80 ile 99 oldukları belirtilirken, yurtta kalan 18 yaşlı ile 28 çalışanın testi pozitif çıkmıştı.

 

 

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