Devler sofrasında bir Türk devi

İskender GÜNGÖR / MİLANO
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 10:22
Dünyanın en büyük motor fuarlarından olan Milano’daki EICMA’ya kendi markası ‘ALFARAD’ ile katılan Almanya kökenli Türk iş adamı Aytekin Bucak, yeni ürünleriyle ilgi odağı oldu.
AYTEKİN Bucak
, Çin’de iki fabrikada ürettiği 50cc’den 200 (ps) beygir gücüne kadar, benzinliden elektriklisine 50’ye yakın model motor ve motosikletleri 30’a yakın Avrupa ülkesine ihraç ediyor. Fuarları, bayilerle buluşmaya olanak tanıdığı için iyi bir fırsat olarak gördüğünü belirten Bucak, yeni çıkardığı modelleri de ilk kez Milano’ya getirdiklerini söyledi: “Merkezimiz Almanya’nın Gelsenkirschen kentinde. Ancak üretimimizi yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığı Çin’de kendimize ait iki fabrikamızda yapıyoruz. İtalya fuarı, dünyanın en büyük fuarların başında geliyor. Evet, aslında Çin fuarı da büyük ama burası global manada dünyanın motor başkenti gibi. 330 bin metrekarelik dev bir alan. Tüm Avrupa’dan distribütörlerimiz bu fuara geliyor. Onlarla yeni modeller üzerinde çalışmalar yapıyoruz, müşterilerimizin siparişlerini alıyoruz. Bayilerimiz aynı zamanda da yeni modelleri görmüş oluyor. Çünkü bu fuarlara sadece numuneleri getiriyor. Zaten her fuara çıkışımızda en az 5-6 çeşit yeni modellerle, bazen yeni prototipi ile çıkıyoruz. Bu yıl elektrikli motosiklet stantları daha fazla. Biz de tabi benzinlilerle birlikte son ürettiğimiz elektrikli trend modellerimizi getirdik. Elektrikli motorların geleceğiyle ilgili şunu söyleyebilirim, motosikletlerde benzinliler kalır diye tahmin ediyorum. Çünkü motosiklet tutkunları benzinliden vazgeçmiyor, daha doğrusu alışamadılar. Sadece yeni gençler elektrikli motora ilgi gösteriyor.
‘ÇİN ŞU ANDA DAHA AVANTAJLI’
“Çin, enerji maliyetleri, çalışanların ücret ve sigorta kesintilerinde Avrupa, ABD ve Türkiye’yle kıyaslandığında yüksek avantaj sağlıyor. Yabancı sermayeyi çekme noktasında Türkiye’deki şartlar üreticiye cazip hale gelirse hem bizler hem de Türkiye kökenli pek çok iş insanı Türkiye’yi tercih edecektir. Zaten biz Türkiye’de de yatırım yapmak için girişimlerde bulunduk. Güneş enerjisi sektörü içinde varız. Mevzuatta koşullardan dolayı ülkemiz ne yazık ki, güneş enerjisinde sunduğu koşulları vatandaşına sunma konusunda Avrupa’nın gerisinde kalıyor. Bu da enerjide dövize bağımlılığımızı artırıyor. Rüzgâr enerjisinde iyi konumda olan ülkemiz güneşten faydalanma noktasındaki karnesi iyi deyil. ‘Tüketiyorsan güneş enerjisini üretebilirsin’ mantığıyla konut sahipleri bu enerjiden mahrum kalıyor. Oysa ülkemiz güneş ışınlarını almada (solar) Avrupa’dan çok daha avantajlı. Avrupa’da bu konuda en az 20 yıldır konut sahiplerine teşvik veriliyor.”
Türkiye’den de bazı firmaların katıldığı 8 büyük salonda kurulan EICMA
motor fuarına, dünyaca ünlü motor markalarının yeni tanıttığı modellerin yanı sıra motosiklet aksesuar ürünleri şirketleriyle birlikte toplam 1800 şirket katıldı. Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de Türk iş insanı Aytekin Bucak’ı standında ziyaret ederek fuara katılımından dolayı tebrik etti.