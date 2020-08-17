Devler Ligi'ne Alman damgası!

ŞAMPİYONLAR Ligi'ne bu yıl Almanlar damgasını vurdu. Almanların iki kulübü yarı finalde mücadele ediyor. Yarı finale kalan dört takımın başında ise üç Alman teknik adam bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih, RB Leipzig, Paris St Germain ve Lyon kaldı. Paris St. Germain, RB Leipzig ve B. Münih'in yarı finale çıkma başarısı Alman teknik adamlara ait. Bayern Münih'in başında Hansi Flick, RB Leipzig'de Julian Nagelsmann ve Paris St Germain'de de Thomas Tuchel var. Bu üç tekin direktör de şimdiye kadar kariyerlerinde hiç Şampiyonlar Ligi Kupası kazanamadı. Hatta hiç biri finali bile göremedi. Oynanacak yarı final ve final maçları sonrası teknik direktörlerden belki biri kariyerindeki en büyük başarıya imza atacak. Birbirinden çok farklı futbol anlayışına sahip üç teknik direktörü yakından tanıyalım... Julian Nagelsmann: 33 yaşında. Alman futbolunun son yıllardaki en parlak teknik direktörlerden biri. Uzun yıllar genç takımlarda görev aldı. 2016 yılında Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da 28 yaşında sürpriz şekilde göreve başladı. Bundesliga'da en genç teknik direktör olarak tarihe geçti. İlk sezonunda takımını ligde tuttu. İkinci ve üçüncü sezonda ise müthiş bir iş çıkardı. Adını futbol dünyasında duyurdu. 2019 yılında ligin güçlü takımlarından RB Leipzig'in başına geçti. İlk sezonda takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. İkinci sezonda da bunu tekrarladı. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl gruplardan çıkmayı başararak en genç teknik adam oldu. O yetmedi yarı finale kadar yükseldi. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gören en genç teknik direktör olma unvanını da elde etti. Müthiş bir teknik direktörlük yeteneği var. Otoriter isim. Saha kenarında çok hareketli. Futbolculara güven aşılamasını iyi biliyor. Futbolculardan en büyük beklentisi rakipten topu kapınca hızlı atağa kalkmaları. Cesur futbol oynatması da onun başka bir özelliği. Thomas Tuchel: Futbol dünyası onu 'zeki teknik adam' olarak tanıyor. Dortmund'da kendisini ispatladı. Büyük baskı altında olduğu Paris St Germain'de de iyi işler çıkardı. Üstün yetenekli futbolcuların bireysel özelliklerini takımın bir parçası haline getirmeyi iyi biliyor. Neymar'ı takım içinde efektif oynatması bunun iyi bir göstergesi. Futbolcularına 'herkes kendisi için ve takım arkadaşı için koşacak' fikrini benimsetti. Böylece yıldız futbolcuların saha içinde durmasını engelledi. Bundesliga kariyeri hiç beklemediği bir anda gelişti. Mainz'da genç takımın başındayken çarşamba günü A takımda antrenmana çıktı. Üç gün sonra da Bundesliga kariyeri başladı. Beş yıl kaldığı Mainz'dan Dortmund'a geçti. İki yıl çalıştı. Sözleşmesi olmasına rağmen kendiliğinden sarı siyahlardan ayrıldı. Bir yıl aradan sonra Paris St Germain ile anlaştı. Paris'te iki yılda iki şampiyonlukla birlikte 6 kupa kazandı. Hansi Flick: Uzun yıllar yardımcı teknik direktörlük yapan Hansi Flick 55 yaşında ilk ciddi teknik direktörlük görevini Bayern Münih'te üstlendi. Geçici olarak geldiği Bayern Münih'e takımın genlerine uygun baskılı futbol oynatınca kalıcı oldu. Önce Bundesliga Şampiyonluğunu, ardından DFB Kupasını kazandı. Sezonu üçüncü kupası olan Şampiyonlar Ligi Kupası ile kapatmaya çok yakın. Atak ve baskılı futbolu tercih ettiği için rakibi kim olursa olsun bol gollü kazanmayı hedefliyor. Bunda da başarılı oldu. Flick 2014 Dünya Şampiyonasını kazanan Alman milli takımının Teknik Direktörü Joachim Löw'ün yardımcılığını da yaptı. 55 yaşında olmasına rağmen henüz teknik direktörlük kariyerinin başında.