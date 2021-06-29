Dev toplu konut birleşmesi tamam!

BİR süre önce yapılan açıklamada Vonovia Emlak Grubu’nun yarı kamu kuruluşu olan Deutsche Wohnen’i 18 milyar euroya satın almak üzere anlaşma sağlandığı duyurulmuştu. Federal Kartel Dairesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada her iki şirketin birleşmesinin rekabet yasalarıyla çelişmediği, dolayısıyla itiraz arz edecek herhangi bir durumun oluşmadığı bildirildi.

48 MİLYAR EURO PAZAR DEĞERİ

Federal ve yerel düzeyde gerçekleşen birleşmenin konut pazarını olumsuz yönde etkilemesinin beklenmediğini vurgulayan Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konut branşında irili ufaklı çok sayıda şirketin faaliyet gösterdiğini söyledi. Kartel Dairesi’nden izin çıkması sonucunda yaklaşık 550 bin konut ve 48 milyar euro tutarındaki pazar değeriyle Avrupa’nın en büyük emlak grubunun önü açılmış oldu.



KİRALAR ARTACAK EDİŞESİ

Diğer yandan haziran başlarında gelen birleşme haberiyle birlikte kira fiyatlarının da daha fazla artacağı endişesi doğmuştu. Yeşiller ve Sol Parti ile SPD’li bir kısım politikacı birleşme kararına karşı çekinceli görüş belirtmiş, yeni oluşacak emlak grubunun kiraları belirlemede daha rahat hareket edeceği ileri sürülmüştü.