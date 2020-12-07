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Avrupa
DHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.12.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

Dev şirketin CEO’su istifa etti

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Dev şirketin CEO’su istifa etti
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Avrupa’nın en büyük online moda sitesi Zalando’nun CEO’su Rubin Ritter, aldığı milyon dolarlık maaşını elinin tersiyle iterek, süpriz şekilde istifa etti.

Ritter, aldığı istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Zalando’nun önceliğim olduğu muhteşem 11 yılın ardından hayatıma yeni bir yön verme zamanının geldiğini hissediyorum. Aileme daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Eşim ve ben, önümüzdeki yıllarda onun mesleki tutkularının öncelikli olması konusunda hemfikiriz. Bu nedenle görevimden ayrılmak istiyorum” dedi. Avrupa’nın en büyük online moda sitesi Zalando, 2020 yılının son çeyreğinde 1.85 milyar euroluk cirosuyla sektörde lider konumuna yükseldi.

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