Haftanın dev maçı: Leipzig’ın konuğu Leverkusen

ALMAN birinci futbol ligi Bundesliga'da 19. hafta maçları oynanacak. Ligde cumartesi ve pazar sekiz karşılaşma var. Lig lideri Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı ağırlıyor. Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak maçın başlama saati 15.30. Bayern Münih bu karşılaşmaya ideal ilk 11'i ile çıkıyor. Liderin en büyük silahı ise yine golcüsü Lewandowski. Formunun zirvesindeki Polonyalı futbolcunun ligde forma giydiği 17 maçta bulduğu gol sayısı 23. DEV MAÇ CUMARTESİ

Cumartesi günü Dortmund ise sahasında Augsburg ile karşılaşacak. Emre Can'ın ilk 11'de oynaması beklenen maçın başlama saati 15.30. Sarı siyahlı ekip Augsburg karşısında galip gelerek son haftalarda kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Dortmund'un yenilmesi durumunda zirvedeki takımlarla puan farkının açılması sözkonusu olacak. Haftanın en çok sonucu beklenen maçı ise lig ikincisi RB Leipzig ile üçüncü sırada bulunan Leverkusen arasında oynanacak. RB Leipzig'in sahasında onanacak maçta galip gelen takım, 20. haftaya lig ikincisi olarak girecek. Bayern Münih'in galip gelmesinin ardından Leverkusen karşılaşmayı kazanırsa, lig lideri ile ikincisi arasındaki puan farkı 10'a yükselecek. İki takımın maçının başlama saati 18.30.

PAZAR GÜNÜ İKİ MAÇ

Ligdeki futbol heyecanı pazar günü oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Köln, saat 15.30'da Bielefeld'i sahasında ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise Freiuburg Wolfsburg'a konuk olacak. Son haftalarda peş peşe aldığı seri galibiyetlerle ligin üst sıralarına tırmanan Wolfsburg'un hedefi galibiyet. Leverkusen'in kaybetmesi durumunda Wolfsburg'un alacağı üç puan kendisini ligi üçüncülüğüne taşıyacak.

BUGÜN

Stuttgart – Mainz (20.30)

CUMARTESİ

Bayern Münih - Hoffenheim (15.30)

Dortmund – Augsburg (15.30)

Franfurt – Hertha Berlin (15.30)

Union Berlin – Gladbach (15.30)

Werder Bremen – Schalke (15.30)

RB Leipzig – Leverkusen (18.30)

PAZAR

Köln – Bielefeld (15.30)

Wolfsburg – Freiburg (18.00)