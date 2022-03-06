Dev karavanla Türkiye turu

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ALMAN öğretmen Silvia G. (50) ile bilgisayar mühendisi Hans Peter G. (53), 2018 yılında bir kamyon satın aldı. 1 yıl çalışarak kamyonu karavana çeviren Alman çift, 2019 yılında Almanya’nın Baden-Wütenberg Eyaleti’ne bağlı Karlsruhe şehrindeki evlerini satarak, mesleklerine ara verip karavanla yola çıktı. 2019- 2020 yıllarında Danimarka, Hollanda, Belçika, Fransa ve İtalya’yı gezen çift, 2021 yılında Çekya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan’ı gezdi. 9 Şubat’ta İpsala’dan Türkiye’ye giriş yapan Alman çift, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla’yı gezerek, Antalya’nın Demre ilçesine ulaştı.

Mayıs ortasına kadar Türkiye’de kalmayı planladıklarını belirten Silvia G., şunları söyledi:

“Evimizi sattık. Mesleğimizi bıraktık. Yaptığımız birikimler ve evimizin parası ile bu kamyonu eve çevirdik. İlk kez Türkiye’ye geldik. Çok büyük bir karavanımız var. En büyük sorunumuz her yerde park bulamamak ve ağır kamyon olduğu için bazı kent merkezlerine girememek. Küçük şehirlerde bu anlamda rahatız. Tarihi kentleri geziyoruz. Sırasıyla Troya, Asos, Bergama, Efes, Pamukkale, Dalyan, Kayaköy, Patara, Myra Antik kentlerini, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi’ni gezdik. Buradan Olimpos, Çıralı’daki Yanartaş, Phaselis antik kentlerini gezeceğiz. Bu yıl Alanya’ya kadar gideceğiz. Antalya kent merkezini, Antalya Müzesi, Perge, Aspendos, Side ve Alanya Kalesi’ni göreceğiz. Dönüşte İstanbul’u gezeceğiz.”