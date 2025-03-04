Deutsche Telekom’dan yeni akıllı telefon! ‘KI-Phone’la uygulamalar tarihe karışıyor

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Telekom’un Teknik Yönetim Kurulu Üyesi Claudia Nemat, “KI-Phone” olarak adlandırılan bu cihazın, şirketin kendi geliştirdiği T-Phone’un üst modeli olduğunu belirtti. Nemat’a göre kullanıcılar, yapay zeka asistanıyla doğrudan etkileşime girerek restoran önerileri, hediye fikirleri veya rota planlaması gibi hizmetlere anında ulaşabilecek. Nemat “Artık uygulama açmaya gerek yok. Kullanıcılar sadece asistanla konuşarak ihtiyaç duydukları bilgilere anında erişebilecek” dedi. Claudia Nemat, bu projenin fikir aşamasını geçen yıl bir “tasarım konsepti” olarak sunmuştu. Şimdi ise cihazın büyük ölçüde tamamlandığı ve son teknik çalışmaların ardından 2025’in ikinci yarısında satışa sunulacağı açıklandı. Deutsche Telekom, bu hamleyle hem teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi hem de yapay zeka destekli cihazlar alanında öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

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DAHA SEZGİSEL VE KULLANICI DOSTU

Telekom’un yapay zeka destekli akıllı telefon projesi, sektör uzmanları tarafından olumlu karşılandı. CCS Insight analisti Ben Wood, yapay zeka asistanlarının mobil dünyada önemli bir trend haline geldiğini belirterek, “Yapay zeka, mobil cihazlarla etkileşim biçimimizi kökten değiştirecek bir oyun değiştirici. Bu teknoloji, akıllı telefon kullanımını daha sezgisel ve kullanıcı dostu hale getirecek” dedi. Google’un Gemini ve Apple’ın “Apple Intelligence” gibi projelerinde de benzer bir yaklaşım görülüyor. Bu şirketler, yapay zeka sayesinde uygulamaları arka planda çalıştırarak kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor.