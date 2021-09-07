Deutsche Telekom, Hollanda biriminin satışı konusunda anlaştı

AVRUPA medyasında, Apollo Global Management Inc. ve Hintli milyarder Mukesh Ambani’ye ait Reliance Industries Ltd.’nin T-Mobile Hollanda’nın satışıyla ilgilendiğine ilişkin haberler yer almıştı. Diğer taraftan, Deutsche Telekom ve dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından Japonya merkezli SoftBank Group ile Alman şirketinin T-Mobile ABD’deki payını artıracak 7 milyar hisse takas anlaşması yaptığını da açıkladı. Anlaşmayla, Deutsche Telekom T-Mobile ABD’deki hisse payını yüzde 5.3 artırarak yüzde 48.4’e çıkaracak. SoftBank, karşılığında Deutsche Telekom’dan nakit para ve yüzde 4.5 hisse alacak. SoftBank, Alman şirketinden alacağı hisseleri 2024 yılının sonuna kadar satmayacak. Frankfurt borsasında işlem göre Deutsche Telekom hisseleri haberler sonrası yüzde 1’den fazla yükseldi.