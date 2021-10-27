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HABERLERAvrupa Haberleri

Derya Çağlar, Meclis Grup Başkan Yardımcısı oldu

#Almanya#Derya Çağlar#Avrupadan Haberler
Derya Çağlar, Meclis Grup Başkan Yardımcısı oldu

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlere paralel olarak yapılan Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde yeniden milletvekili olarak Eyalet Meclisi’ne giren Türkiye kökenli Derya Çağlar, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

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FİLİSTİN kökenli Meclis Grup Başkanı Raed Saleh, 5 yardımcısından biri olan Çağlar’ı kutlarken, kendisiyle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını söyledi. 1982 yılında Berlin’in Neukölln semtinde dünyaya gelen Derya Çağlar, ilk ve orta öğrenimden sonra Berlin Teknik Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’ni bitirdi. 2005 yılında SPD’ye üye oldu. 2008-2013 yılları arasında Türk-Alman Merkezi’nde proje yöneticisi olarak çalıştı ve 2016 yılındaki Eyalet Parlamentosu seçimlerinde milletvekili oldu. Türkiye kökenlilerin de yoğun olarak yaşadığı Neukölln semtinden yeniden parlamentoya giren Çağlar, daha önceki yıllarda olduğu gibi Berlin’de yaşayan göçmen kökenlilerin her alanda eşit haklara sahip olmaları için çabalarını sürdüreceğini söyledi. Özellikle son yıllarda belirgin şekilde artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici ve tehlikeli olduğunu vurgulayan Çağlar, “Toplumsal barışın korunması için hepimiz el ele vererek kararlı bir biçimde mücadele etmeliyiz” dedi.

Derya Çağlar, Meclis Grup Başkan Yardımcısı oldu
SPD’li Berlin Eyalet Başbakanı adayı Franziska Giffey, seçim kampanyası sırasında Derya Çağlar’a destek verdi.

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#Almanya#Derya Çağlar#Avrupadan Haberler

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