‘Derneklerimizin sergiledikleri iş birliği mutluluk verici’

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Başkonsolos Erdoğan, “Tokatlılar Kültür Derneği Münih tarafından düzenlenen aşure aşı lokması törenine Eğitim Ataşemiz Dr. Akın Deveci ile birlikte katılarak, değerli dostlarımızla bir araya geldik. Dostluklarımızı güçlendirdiğimiz aşure aşı lokması etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen Tokatlılar Kültür Derneği Münih Başkanı Sayın Sevilay Hundsberger başta olmak üzere derneğin yönetim kurulu üyelerine ve katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür eder, güzel bir örnek oluşturan benzer çalışmalarında başarılar dileriz. Toplumumuzun her kesiminden insanlarımızı konuk eden, kapsayıcı ve ortak değerlerimizden olan paylaşmayı ön planda tutan etkinlik çok anlamlı ve başarılıydı. Vatandaşlarımızla sohbet etme ve gönülden kucaklaşma fırsatı sunan, karşılıklı saygı ve birliktelik temelinde düzenlenen etkinlikte yer almaktan büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.