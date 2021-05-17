Derdiyok Ali ‘Türkülerle Gömün Beni’ ile uğurlandı

Nürnberg Alevi Kültür Merkezi Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine, Derdiyok Ali’nin eşi Hayat Aydoğan, oğlu Ozan Aydoğan, Belediye Meclis Üyesi Cengiz Şahin, Alevi Kültür Merkezi Cemevi (AKM Cem Evi) yöneticileri ve üyeleriyle birlikte çok sayıda dostları ve sevenleri katıldı. Törende bir konuşma yapan AKM Cemevi yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Altınkaymak, “Derdiyok Ali bizim bir canımızdı. Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Alevi Birlikleri Federasyonu ve Nürnberg AKM Cemevi’ne hizmeti büyük olmuştur. Biz bütün masrafları üstlendik ve en iyi şekilde uğurlamak için gerekeni yaptık” dedi CENAZESİ TÜRKİYE’YE GÖNDERİLECEK

Dede Deniz Serin, Hakka Yürüme Erkanı yürüttü. “Hak’tan geldik Hakk’a gidiyoruz” dedi ve dualar okudu. Veli Can Polat da katılımcılardan helallik aldı. Törenden sonra Derdiyok Ali’nin ‘Türkülerle Gömün Beni’ türküsü ile birlikte çok sayıda deyişler okundu. Müzik hayatına ilkokul çağlarında başlayan ilginç kıyafetler giymesi ve 3 kollu gitarı ile halk müziğinin batı çalgı aletlerini iyi kullanarak hayranlarının gönlünde taht kurmuş olan Derdiyok Ali’nin cenazesi Münih’ten THY uçağı ile Türkiye’ye gönderilecek. Derdiyok Ali’nin vasiyeti üzerine Malatya’nın Fethiye ilçesi Yukarı Tenci Obası’nda toprağa verilecek. SANAT KÖPRÜSÜ KURDU

Derdiyoklar Ali, Almanya ile Türkiye arasında sanat köprüsü oluşturmak için çalışmalar yapmış ve Almanya’da ve Türkiye’de verdiği konserler ile Anadolu müziğini Arupa’ya taşımayı başarmıştı. Derdiyoklar Ali’nin, en çok ses getiren bestelerini seslendiren sanatçılar, ‘Türkülerle Gömün Beni’ (Güler Duman), ‘İsyan Etme’ (İbrahim tatlıses), ‘Dam Üstünde Uzun Bacalar’ (Belkıs Akkale) ‘Yılgın Adası’ (Sabahat Akkiraz)

