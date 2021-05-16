‘Derdi Yok Ali’ hayatını kaybetti

MÜZİK hayatına ilkokul çağlarında başlayan ‘Derdi Yok Ali’, kişiliği ve ilginç kıyafetleriyle hayranlarının gönlünde taht kurmuştu. Müzik dünyasının ünlü isimlerine de besteler veren ‘Derdi Yok Ali’, Almanya ve Türkiye arasında sürekli gidip gelmiş, çeşitli yerlerde büyük ilgi gören konserler vermişti. Bugüne kadar 18 albüm çıkaran Ali Ekber Aydoğan, 3 kitap yazdı. Merhumun cenazesi gerekli işlemlerin ardından önümüzdeki günlerde Malatya’ya götürülecek ve doğduğu Fethiye Yukarı Tenci Obası’nda defnedilecek.

Derdi Yok Ali’nin en bilinen eserleri ve seslendiren şarkıcılar ise şöyle; İsyan Etmek Boşuna (Emine) / İbrahim Tatlıses, Türkülerle Gömün Beni / Güler Duman. Dam Üstünde Uzun Uzun Bacalar / Belkıs Akkale, ‘Yılgın Adası’ / Sabahat Akkiraz, Bu Nedir Güller Duman / Azer Bülbül.