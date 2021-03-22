MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDerbinin keyfini açık havada çıkardılar
GeriAvrupa Derbinin keyfini açık havada çıkardılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Derbinin keyfini açık havada çıkardılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Derbinin keyfini açık havada çıkardılar

Adana'da sporseverler, Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, Yüreğir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik ile açık havada izledi.

Yüreğir Belediyesi, sporseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekranda izletti. Maç saatinden önce Millet Parkına araçlarıyla gelen yüzlerce taraftar, koronavirüs tedbirlerine uyarak maçı izledi. Taraftarların bazıları araçlarının içinde, bazıları ise aracının dışarına çıkarak maçın keyfini sürdü. 1-1 berabere biten derbinin ardından vatandaşlar, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi