Derbilerin efendisi SV Yurdumspor 88 Lehrte

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Hannover yakınlarında yaklaşık bin 500 Türk kökenlilerin yaşadığı Lehrte kasabasında 1988 yılında kurulan SV Yurdumspor 88 Lehrte, Kreisklasse Region Hannover St. 1 klasmanında kendi sahasında ağırladığı kasabanın bir diğer köklü spor kulübü olan SV 06 Lehrte takımını 2-1 yenerek derbinin galibi oldu. SV Yurdumspor 88 Lehrte takımının yanı sıra SV 06 Lehrte takımının antrönörün ve bir çok oyuncusunun Türk kökenli olması maça ilgiyi farklı bir boyuta taşıdı.