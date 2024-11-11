Derbilerin efendisi SV Yurdumspor 88 Lehrte

Ekrem SAĞIR / LEHRTE
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 13:09
SV Yurdumspor 88 Lehrte derbi mücadelesinde kazanmayı alışkanlık haline getirdi.
Hannover yakınlarında yaklaşık bin 500 Türk kökenlilerin yaşadığı Lehrte kasabasında 1988 yılında kurulan SV Yurdumspor 88 Lehrte, Kreisklasse Region Hannover St. 1 klasmanında kendi sahasında ağırladığı kasabanın bir diğer köklü spor kulübü olan SV 06 Lehrte takımını 2-1 yenerek derbinin galibi oldu. SV Yurdumspor 88 Lehrte takımının yanı sıra SV 06 Lehrte takımının antrönörün ve bir çok oyuncusunun Türk kökenli olması maça ilgiyi farklı bir boyuta taşıdı.
SV Yurdumspor 88 Lehrte antrönörü İmdat Duran
“SV 06 Lehrte takımıyla her zaman adeta iki Türk takımının karşılaştığı bir derbi maçını oynuyoruz. Gayet centilmence geçen maçta bu kez de biz kazandık. İzleyicilerimize oynanabilecek en iyi oyunu izleme şansı verdiğimize inanıyorum” diye konuştu. SV Yurdumspor 88 Lehrte aldığı bu galibiyet ile 23 puanla ligde 5. sırada yer aldı.