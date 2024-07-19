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Depresyon ve anksiyete arttı: Hastalık izni rekor seviyeye ulaştı

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#ALMANYA#Depresyon#Ruh Sağlığı
Depresyon ve anksiyete arttı: Hastalık izni rekor seviyeye ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 11:28

Almanya’da psikolojik ve ruhsal hastalıklar nedeniyle çalışamaz raporu alanların sayısı arttı. DAK Sağlık Sigortası, 2024 yılının ilk yarısında depresyon ve anksiyete gibi ruhsal hastalıklar nedeniyle iş görememe oranının büyük ölçüde arttığını açıkladı. Sigorta, bu artışı “endişe verici” olarak nitelendirirken, genel olarak ise hastalık izni rekor seviyeye ulaştı.

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DAK Sağlık Sigortası, 2024’ün ilk yarısında ruhsal hastalıklar nedeniyle rapor edilen iş görememe oranında güçlü bir artış kaydetti. Bu yılın ilk altı ayında depresyon veya uyum bozuklukları nedeniyle rapor edilen iş görememe günlerinin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3 oranında arttı. Bu veri, 2.25 milyon çalışan sigortalının verilerine dayanıyor. Depresyon, uyum bozuklukları ve diğer ruhsal hastalıklar 2023’ün ilk yarısında her 100 sigortalı için yaklaşık 159 iş görememe günü oluştururken, 2024’ün ocak-haziran ayları arasında bu sayı yaklaşık 182 güne yükseldi. Kadınlarda ruhsal hastalıkların hastalık iznindeki payı yüzde 21, erkeklerde ise bu oran yüzde 14.5 olarak belirlendi.

EN ÇOK BAKIM EVİ ÇALIŞANI RAPOR ALDI
DAK Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm, Almanya’daki çalışanların savaş ve kriz dönemlerinde baskı altında olduğunu belirtti. Storm, işverenlerin çalışanlarının ruh sağlığına daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı. DAK’a göre, genel hastalık izni oranı 2024’ün ilk yarısında yüzde 5.7 ile rekor seviyeye ulaştı. 2023’ün ilk yarısında bu oran yüzde 5.5’ti. Yeni DAK verilerine göre, her sigortalı çalışan ortalama 10 gün iş göremez raporu aldı. Meslek grupları arasında belirgin farklar görüldü. Özellikle yaşlı bakım evlerinde çalışanlar çok sayıda iş görememe günü bildirdi. Bu çalışanlar kişi başına ortalama 13.7 gün rapor aldı. Bilgi işlem, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında çalışanlar ise bunun yaklaşık yarısı kadar iş görememe günü yaşadı.

Depresyon ve anksiyete arttı: Hastalık izni rekor seviyeye ulaştı


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#ALMANYA#Depresyon#Ruh Sağlığı

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