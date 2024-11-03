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‘Depremzede kazansın’ dedi, siparişleri verdi

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#ALMANYA#Depremzede#AVRUPADAN HABERLER
‘Depremzede kazansın’ dedi, siparişleri verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:58

Almanya’da yaşayan Adıyamanlı işletmeci, gurbette açacağı kafenin tüm malzemelerini depremzede esnafa destek olmak amacıyla memleketinden temin etti.

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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde annesini, babasını ve 40 yakınını kaybeden Abdurrahman Erdem, Almanya’da açacağı kafenin tüm ihtiyaçları için kentten 4 milyon liralık alışveriş yaptı. Depremzede esnafa destek olmak amacıyla böyle bir şey yaptığını belirten Erdem, ürünleri tıra yükleyerek Almanya’ya getireceğini söyledi. Erdem, “Esnafım kazansın düşüncesiyle yaklaşık 1 hafta önce gerekli bütün malzemelerin siparişini verdim. Siparişlerim tamamlandı. Tek amacım depremzede esnafıma destek olmaktı. Yaklaşık 4 milyon TL’ye yakın bir malzeme aldım. Burada mobilyacısından tutun da aynacısına kadar kazandı. Umarım daha da çok destek sunabilirim” dedi. Mobilya ustası Mehmet Canlı ise “İstediği malzemeleri kendisine temin ettik. Bu destek bizleri çok mutlu etti. Burada herkes kazandı” diye konuştu.

‘Depremzede kazansın’ dedi, siparişleri verdi

‘Depremzede kazansın’ dedi, siparişleri verdi

‘Depremzede kazansın’ dedi, siparişleri verdi


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#ALMANYA#Depremzede#AVRUPADAN HABERLER

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