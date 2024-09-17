Depremden sonra Almanya’yı bırakıp memleketine yerleşti

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YARIM asır önce, tahta valizleriyle Almanya’nın yolunu tutanlardan birisi de Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğanlıkarahasan Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Oruç Yağbasan oldu. 1975 yılında 24 yaşındayken bir umutla köyünden ayrılarak Almanya’ya gelen ve aynı zamanda eşini de götüren Yağbasan hem Alman hem de Türk vatandaşı olarak 49 yıldır Almanya’da yaşamını sürdürdü. Yağbasan, 6 Şubat depremlerinin ardından ailesini Almanya’da bırakıp “Vatanım, toprağım” dediği köyüne yerleşti. Doğanlıkarahasan Mahallesi’nde depremin acılarını, geçmişteki hatıralarıyla unutmaya çalışan gurbetçi vatandaş, zor da olsa konteynerde hayata tutunmaya çalışıyor.
Konteyner önüne diktiği çiçekler ve yine barakadan oluşturulan kahvehanede günlerini geçiren Yağbasan, “Almanya’da ticaret ile uğraştım. Biz kendi tarihi köklerimizden kopmadan, depremin verdiği zayiata rağmen yeniden köyümüze ve evimize döndük. Evimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim köyümüz örnek bir köydü, 150 civarında ev vardı ve sonuç itibarıyla 30 civarında ev kaldı. Şu anda konteynerde yaşıyoruz ve temennimiz evlerimizin tamamlanması” dedi.