Deprem mağdurları için ‘adalete erişimi’ kolaylaştıracak proje

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BAŞSAVCI Arısoy, ziyaretin detaylarını şu sözlerle anlattı: “Adalet Bakanlığı’mızın desteğiyle, Osmaniye Adliyesi bünyesinde yürütülen bu Erasmus projesi sayesinde Viyana’da bir dizi temaslarda bulunduk. Viyana Büyükelçiliği ve BM Daimi Temsilciliğimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca Viyana Adliyesi’ni ziyaret ederek Avusturya’daki Mağdur Destek Hizmetleri modelini inceledik. Amacımız, mağdur hakları konusunda uluslararası bilgi alışverişi yaparak Türkiye’deki uygulamalarımızı geliştirmektir.” Erasmus projesine destek veren Viyana merkezli gençlik organizasyonu Soziale Visionäre Wien temsilcisi Efe Suat Bilen ise “Büyükelçimiz Sayın Ozan Ceyhun’un ve BM Temsilcimiz Levent Eler’in destekleriyle uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak toplumumuzun gelişimine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Adalet ve eğitim alanındaki projelerimizle gençlik çalışanlarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.