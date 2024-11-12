Deprem mağdurları için ‘adalete erişimi’ kolaylaştıracak proje

Mustafa KOYUNCU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 11:41
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy liderliğindeki bir heyet, Erasmus kapsamında yürütülen ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri’ projesi çerçevesinde Avusturya’nın başkenti Viyana’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu proje, özellikle 6 Şubat depreminin mağdurlarının adalete erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
BAŞSAVCI Arısoy, ziyaretin detaylarını şu sözlerle anlattı: “Adalet Bakanlığı’mızın desteğiyle, Osmaniye Adliyesi bünyesinde yürütülen bu Erasmus projesi sayesinde Viyana’da bir dizi temaslarda bulunduk. Viyana Büyükelçiliği ve BM Daimi Temsilciliğimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca Viyana Adliyesi’ni ziyaret ederek Avusturya’daki Mağdur Destek Hizmetleri modelini inceledik. Amacımız, mağdur hakları konusunda uluslararası bilgi alışverişi yaparak Türkiye’deki uygulamalarımızı geliştirmektir.” Erasmus projesine destek veren Viyana merkezli gençlik organizasyonu Soziale Visionäre Wien temsilcisi Efe Suat Bilen ise “Büyükelçimiz Sayın Ozan Ceyhun’un ve BM Temsilcimiz Levent Eler’in destekleriyle uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak toplumumuzun gelişimine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Adalet ve eğitim alanındaki projelerimizle gençlik çalışanlarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
ANMA TÖRENİNE KATILDILAR
Ziyaret kapsamında, Osmaniye heyeti Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un davetiyle 10 Kasım’da düzenlenen anma törenine de katılarak Mustafa Kemal Atatürk
’ü saygıyla andı. Anma törenine AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet’imizi ilelebet yaşatacağız” diyerek ziyaretin hem proje tanıtımı hem de uluslararası iş birlikleri açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.