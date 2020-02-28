Deplasmanda koronavirüs bulaştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, Avrupa’da özellikle İtalya’yı etkisi altına almıştı. İtalya’da ölümlere neden olan virüs, maç izlemeye bu ülkeye giden İspanyol bir taraftara da bulaştı.

Geçtiğimiz hafta Atalanta’nın, Milano’da Valencia’yı 4-1 yendiği karşılaşmayı tribünden izleyen bir İspanyol futbolseverde dönüşünde yapılan kontrollerde koronavirüsü tespit edildi.