MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDeplasmanda koronavirüs bulaştı
GeriAvrupa Deplasmanda koronavirüs bulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Deplasmanda koronavirüs bulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deplasmanda koronavirüs bulaştı
Abone Olgoogle-news

İtalya’da ölümlere neden olan koronavirüsü, maç izlemeye bu ülkeye giden İspanyol bir taraftara da bulaştı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, Avrupa’da özellikle İtalya’yı etkisi altına almıştı. İtalya’da ölümlere neden olan virüs, maç izlemeye bu ülkeye giden İspanyol bir taraftara da bulaştı.

Geçtiğimiz hafta Atalanta’nın, Milano’da Valencia’yı 4-1 yendiği karşılaşmayı tribünden izleyen bir İspanyol futbolseverde dönüşünde yapılan kontrollerde koronavirüsü tespit edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle