Densizler...

2006 yılında din değiştirerek Yahudi olan ve ‘AfD içinde Yahudiler’ (JAfD) adlı siyasi oluşumun yönetiminde yer alan Marcel Goldhammer, 26 Eylül’de yapılacak seçimlerde daha çok Türkiye ve Arap kökenli göçmenlerin yaşadığı Berlin’in Neukölln ilçesinden aday gösterildi. Her seçim kampanyasında Türklere ve göçmenlere karşı ırkçı söylemlerde bulunan partinin adayı Goldhammer, bu kez densizlikte bir adım ileriye gitti. Facebook’tan yayımladığı afişte hem Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hem de kendisinin fotoğrafını kullanan Goldhammer, Türkçe, “Atatürk de AfD’ye oy verirdi” sloganını kullandı. Kısa süre sonra da Facebook hesabından afişi kaldırdı. Ancak afiş Atatürk düşmanları ve terör örgütü PKK yandaşları tarafından paylaşılarak hakaretler edildi. Almanya’da yaşayan Türk toplumu AfD’li adayın kullandığı afişe sert tepki gösterdi. Türkler, “Atatürk’ü ırkçılıkla bir arada göstermek ona yapılan en büyük hakarettir” diyerek AfD’li adayı kınadı. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının Batı merkezli ırkçılıkla hiçbir şekilde bağlantısı olmadığını belirten Türkler, Atatürk düşmanlarının da bunu fırsat olarak görüp sosyal medyada Atatürk’ü ırkçı gibi gösteren paylaşımlar yaptığını belirtti.