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Denizlili Paşa Güven, ATAB Onursal Başkanı oldu

#Almanya Türk Hava Yolları Acenteler Birliği#ATAB#Paşa Güven
Denizlili Paşa Güven, ATAB Onursal Başkanı oldu

Uzun yıllar Almanya’da yaşayan Denizlili Paşa Güven, Almanya Türk Hava Yolları Acenteler Birliği (ATAB) Onursal Başkanı oldu.

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ATAB’ın uzun yıllardan beri başkanlığını sürdüren Paşa Güven, genel kurulda aday olmadı. ATAB Genel Kurulu da Paşa Güven’i Onursal Başkanlığa oy birliği ile seçti. Seçim sonrası bir konuşma yapan Paşa Güven, “Onursal Başkanlık gibi çok ulvi ve yüce bir makama seçildiğim için çok mutluyum. Beni bu makama layık gören ATAB üyelerine teşekkür ederim. Bizler köşemizde oturacak insanlar değiliz. Statik kalmak bizim inancımıza ve ülkümüze ters olan bir durum. Birliğimizin devamı ve menfaatleri için bundan sonra da elimden geleni yapacağım” dedi.

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#Almanya Türk Hava Yolları Acenteler Birliği#ATAB#Paşa Güven

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