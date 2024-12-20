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Demokrat Çorumlular’dan 2024’e veda gecesi!

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#ALMANYA#ÇORUM#AVRUPADAN HABERLER
Demokrat Çorumlular’dan 2024’e veda gecesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 11:27

Hamburg ve çevresinde 15 yıldır toplumsal, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan Demokrat Çorumlular Platformu Hamburg e.V, düzenlediği ‘2024’e Veda Gecesi’ ile üyelerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hamburg Stiftungssaal’da gerçekleştirilen etkinlikte, Grup Seyran Kardeşlerin müzikleri eşliğinde eğlenen katılımcılar, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Geceye Hamburg ve çevresinden yoğun katılım oldu.

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ETKİNLİĞİN açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Erkan Erçin, “Derneğimizi genç bir ekiple, üyelerimizin desteğiyle her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Hayat bizi yoruyor ve yaşlandırıyor ama dernekler yorulmaz; sadece zamana ve şartlara ayak uydurmak zorundadır” dedi. Her sene düzenlenen dayanışma gecelerinden elde edilen gelirlerin çocuklara, yaşlılara yardım ve kanserle mücadele eden kuruluşlara verildiğini belirten Erçin, “Çorumlu olmak ne kadar önemliyse ismimizin başına koyduğumuz ‘Demokrat’ ifadesi çok daha önemli bir çerçevedir. Demokrasi, evrensel insan hak ve özgürlükleri, laiklik ve seküler yaşam biçimlerini benimsemiş insanlarımızla bu mücadeleyi büyütmek istiyoruz. Hedefimiz, geçmişten aldığımız güçle yeni dönemin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek” diye konuştu.

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GECEDE DAYANIŞMA ÖNE ÇIKTI
Etkinlikte, derneğin yeni üyeleri Dr. Ali Erdoğan, Ayfer Orhan, Tamer Can Tatar, İlker Karabıyık, Selma Şimşek, Ruken Nükhet Aksoy ve Selim Gökduman tanıtıldı. Derneğin kurulmasında emeği geçen isimler, tam kadro etkinlikte hazır bulundu. Kurucu Başkan Fuat Töremiş ve kurucu üyelerden Haydar Yenmez, Orhan Özgür, Durmuş Erkisi ve Birol Topalak gece boyunca yoğun ilgi gördü. Ayrıca, Teutonia 10 futbol takımını temsilen teknik direktör Garip Sancur ve aynı gün nikahlanan program sunucusu Serap Çelimli ve Engin Işık’a hediye takdim edildi. Gece geç saatlere kadar süren etkinlik, Demokrat Çorumlular Platformu’nun Hamburg ve çevresinde birlik, dayanışma ve toplumsal gelişim adına büyük işler başarmaya devam edeceği mesajıyla sona erdi.

Demokrat Çorumlular’dan 2024’e veda gecesi

Demokrat Çorumlular’dan 2024’e veda gecesi

Demokrat Çorumlular’dan 2024’e veda gecesi

Demokrat Çorumlular’dan 2024’e veda gecesi

Demokrat Çorumlular’dan 2024’e veda gecesi

Demokrat Çorumlular’dan 2024’e veda gecesi


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#ALMANYA#ÇORUM#AVRUPADAN HABERLER

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