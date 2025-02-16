‘Demokrasiyi korumak için sandığa gidin’

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Steinmeier, yayınladığı videolu mesajında, “Hepimiz birbirimize ve ülkemizin geleceğine karşı sorumluluk taşıyoruz. İşte bu nedenle sizden gidip oy kullanmanızı istiyorum. Oyunuzun belirleyici oy olabileceğini bilerek oy verin. Demokrasimizi 23 Şubat’ta güçlendirin, oyunuz önemli” ifadelerini kullandı. Birçok seçmenin hangi partiye oy vereceğini kararlaştırdığına, bazılarının ise neden oy kullanmaları gerektiğini sorduğuna dikkati çeken Steinmeier, bunun cevabının ülkenin geleceği ile anayasal liberal demokrasinin güçlendirilmesi ve korunması olduğunu vurguladı. Steinmeier, vatandaşlardan özellikle şu anki çalkantılı kriz ve çatışma döneminde sandığa gidip oy kullanarak söz sahibi olmalarını istedi.