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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.08.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

‘Demokrasimizin kalbine yönelik bir saldırı’

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‘Demokrasimizin kalbine yönelik bir saldırı’
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclis binasının önünde gösteri yapan ve olay çıkaran aşırı sağcılara sert tepki gösterdi:

“FEDERAL Meclis önünde aşırı sağcı alçakların imparatorluk bayraklarıyla demokrasimizin kalbine yönelik kabul edilemez bir saldırısı olmuştur. Biz bunu asla kabul etmeyiz. Bizim demokrasimiz yaşıyor. Koronavirüs önlemlerinden rahatsız olanlar veya buna inanmayanlar kamuya açık alanlarda da bunu açıklayabilir. Ancak demokrasi karşıtlarının ve politik nefret yayanların arabasına bindikleri anda benim onlara yönelik hoşgörüm olmaz. Gösteri sırasında görevlerini başarıyla yapan güvenlik güçlerine de teşekkür ediyorum.”
Berlin’deki gösterinin yasaklanmasını savunanlardan Berlin Eyalet Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da Twitter’dan paylaştığı mesajla olaylara tepki gösterdi. Kalaycı, “Aşırı sağcılar ve naziler Federal Meclis’e saldırdı. Dün (Cumartesi) benim için kabul edilmesi zor bir gündü” dedi. Aşırı sağcılar gösteri sırasında Federal Meclis’in etrafında kurulan barikatları devirerek meclis binasının merdivenlerine kadar çıkmışlardı. Polis burada zamanında yaptığı müdahaleyle aşırı sağcıları meclis binasından uzaklaştırmıştı.

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