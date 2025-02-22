Demokrasimiz dünyanın en iyisi

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in geçen hafta Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmasında, Avrupa’yı ve Almanya’yı düşünceyi ifade özgürlüğü ve demokrasi kaybı yaşadığı suçlamasına, SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius da tepki gösterdi. SPD’nin Dortmund’da düzenlediği seçim kampanyası etkinliğinde konuşan Pistorius, Vance’i, Almanya’daki seçimlere müdahale etmekle suçladı. Pistorius, “Ben buna müsaade edemem. O’nun böyle demesine izin veremem, biz buna müsaade etmemeliyiz. Amerika’nın Almanya’daki demokrasiyi küçümseme hakkı yoktur. Muhtemelen Almanya’daki demokrasi dünyadakinin en iyisidir” dedi.

Olaf Scholz

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‘LINDNER’İ GÖNDERMEKTE GEÇ BİLE KALDIM’

Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre koltuğunu koruma şansı bulunmayan Şansölye Olaf Scholz, Bakan Pistorius’tan sonra Dortmund’da yaptığı konuşmasında, koalisyonu terk eden FDP’ye de CDU/CSU’ya da sağ popülist AfD’ye de ağır suçlamalarda bulundu. FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almasının doğru olduğunu savunurken, “Belki biraz geç bile kaldım” itirafında bulundu. Lindner’in borç freninde ısrar etmesi nedeniyle ekonomik alanda hedeflerine ulaşamadıklarını da söyledi. Scholz, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in zenginlerden daha az vergi alınması planlarını sert bir dille eleştirirken, “Biz çalışan insanların yüzde 95’inin cebine daha fazla para girmesi için vergi indirimini hayata geçirmek isterken, Merz zenginlerin, varlıklıların yanında yer alıyor. Biz ise varlıklıların daha fazla vergi ödeyerek dayanışma sergilemelerini istiyoruz” dedi.

Scholz, sağ popülist AfD’yi de Almanya’yı Avrupa’dan, dünyadan uzaklaştırmakla, toplumsal bütünlüğü ve barış içinde birlikte yaşamı baltalamakla suçladı. Almanya’da seçmenlerin yüzde 30’undan fazlasının hâlâ kime oy verecekleri konusunda kararsız olduğuna dikkati çeken Scholz, “Biz bu insanlarımızın desteğini alarak seçimleri kazanmak istiyoruz” görüşünü de vurguladı.

Friedrich Merz

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‘ÜLKEYİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİLER’

CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz de dün akşama doğru Oberhausen’de katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde, Şansölye Scholz liderliğinde SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetini Almanya’yı çıkmaza sürüklemekle suçladı. 3 yıllık Scholz döneminde Almanya’da işsiz sayısının büyük ölçüde arttığını, Alman yatırımcıların yatırımlarını yurt dışına kaydırdığını belirtirken, “Alman ekonomisini işlemez hale getirdiler. Zaten 48 saat sonra bu hükümet tarih olacak” dedi. Seçimlerden sonra görevi devralarak ülkenin sorunlarını çözmek istediklerini belirten Merz, “Hem aşırı sağ hem de aşırı solun önünü kesmek istiyoruz” diye konuştu.

Robert Habeck

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TIM HABECK ATKILARI

Yeşiller’in başbakan adayı Robert Habeck’in dün Hamburg’da sürdürdüğü seçim kampanyasında üzerinde ‘Tim Habeck’ yazılı atkılar dağıtıldı. Taraftarlarının alkışla karşıladıkları Habeck, SPD’nin geçmişte çok önemli gelişmelere imza attığını vurgularken, “Ama artık eski gücü yok” dedi. CDU/CSU’lu seçmenlere de “Eğer bizim kendimizi değiştirmemizi istiyorsanız, CDU/CSU’ya oy vermeyin!” çağrısında bulundu.