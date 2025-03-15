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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’da özgürlük mücadelesinin bundan 500 yıl önce Bavyera’nın Allgaeu bölgesindeki çiftçilerin isyanı ile başladığını hatırlatırken, günümüzdeki demokrasi sevdalıların da demokrasi ve özgürlüğe sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Steinmeier, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demecinde, “Demokrasi ve özgürlük gökten düşmedi. Demokrasi ve özgürlüğün değerini bilmeliyiz, korumalıyız ve sahip çıkmalıyız” dedi.

‘DAYANIŞMANIN KORUNMASI HEPİMİZİN GÖREVİ’

Tüm Batılı demokrasilerde toplumsal iklimin değişmeye başladığına dikkat çekerken, “Barış içinde birlikte yaşamın ve dayanışmanın korunması hepimizin görevidir. Politikada halkın gündeminde olan güvenlik, ekonomik durgunluk, göç ve sığınma gibi konulara ağırlık verilmelidir. Bu alanlarda nelerin daha iyi, nelerin daha kötü yürüdüğünü değerlendirmek demokrasi için bir şanstır. Biz pandemi dönemini başkalarına göre yara almadan atlattığımızı gösterdik. Bunu başka alanlara da taşıyabiliriz. Yeni oluşacak koalisyon hükümetinin bu gibi konulara ağırlık ve önem vermesini bekliyorum” açıklamasında bulundu.



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Steinmeier, 2029 yılında yapılacak genel seçimlerde sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel’in başbakanlık duvarını sallayacağı yönündeki bir saptamaya da, “Herkes sallamayı deneyebilir, ama içeri ancak biri girebilir, yani ancak biri başbakan olabilir. O da seçmenlerin çoğunluğunun desteğini alan olur. Mecburiyet diye bir şey yoktur. Almanya güçlü bir ülkedir ve demokrasimiz istikrarlıdır. Biz çok kasırgalar atlattık ve birçok meydan okumaların üstesinden geldik. Soğuk Savaş’ın, 1979’larda terörizmin, kitlesel işsizliğin üstesinden geldik. Gücümüzün farkında olursak tüm zorlukların üstesinden geliriz” diyerek ileriye umutla bakılması sinyalleri verdi.

‘AKTİF OLMALIYIZ’

Cumhurbaşkanı Steinmeier, sosyal medyanın demokrasi için bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, internet şirketleriyle ilgili olarak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini de önerdi. “Liberal demokrasinin korunması aynı zamanda sosyal medya ağlarında aktif olmakla mümkün olacaktır. Sosyal medyayı demokrasimizi tehlikeye sokanlara bırakmamalıyız, aktif olmalıyız” çağrısında da bulundu.