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Demokrasi uğruna son söz ‘Korkma Oğlum’ Nürnberg’de!

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#15 Temmuz 2016#Serhat Önder#AVRUPADAN HABERLER
Demokrasi uğruna son söz ‘Korkma Oğlum’ Nürnberg’de
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 12:31

Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 8. yıl dönümü vesilesiyle, şehitlerimizi yâd etmek, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak üzere Nürnberg Başkonsolosluğunca, Fürther str.61, 90429 adresindeki Rio Palast Türk Sineması’nda 14 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’ gerçekleşecek.

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15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde Ankara’da şehit düşen Nürnbergli 41 yaşındaki Serhat Önder’in hayatının anlatıldığı ‘Korkma Oğlum’ belgeseli gösterimi yapılacak. O gece Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı önünden canlı yayın yaparken darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Önder, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Nürnberg’in kurucusuydu. “Darbe gerçekleşmesin diye uğraşacağız, kendimizi göstereceğiz” diyerek eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne giden Önder’in son sözü ise jet sesleri nedeniyle korkan oğluna “Korkma oğlum” oldu. Bu sırada açılan ateşle hayatını kaybetti. Önder’in babası İsmet Önder, Almanya’da doğup büyüyen oğlunun orada birçok görevde bulunduğunu, daha sonra Türkiye’ye döndüğünü belirtmişti. Önder, Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyünde defnedilmişti.

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Demokrasi uğruna son söz ‘Korkma Oğlum’ Nürnberg’de

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#15 Temmuz 2016#Serhat Önder#AVRUPADAN HABERLER

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