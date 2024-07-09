Demokrasi uğruna son söz ‘Korkma Oğlum’ Nürnberg’de!

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15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde Ankara’da şehit düşen Nürnbergli 41 yaşındaki Serhat Önder’in hayatının anlatıldığı ‘Korkma Oğlum’ belgeseli gösterimi yapılacak. O gece Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı önünden canlı yayın yaparken darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Önder, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Nürnberg’in kurucusuydu. “Darbe gerçekleşmesin diye uğraşacağız, kendimizi göstereceğiz” diyerek eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne giden Önder’in son sözü ise jet sesleri nedeniyle korkan oğluna “Korkma oğlum” oldu. Bu sırada açılan ateşle hayatını kaybetti. Önder’in babası İsmet Önder, Almanya’da doğup büyüyen oğlunun orada birçok görevde bulunduğunu, daha sonra Türkiye’ye döndüğünü belirtmişti. Önder, Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyünde defnedilmişti.

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