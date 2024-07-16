Demokrasi şehitleri Almanya’nın dört bir yanında anıldı

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BERLİN Büyükelçiliğinde düzenlenen tören, 15 Temmuz gecesi hayatlarını kaybeden şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra DİTİB’e bağlı Berlin Muradiye Camii imamı Kuran okudu. Konuşmalar öncesinde ise Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek şehitler anısına dua okudu. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, törende yaptığı konuşmada, “Terör örgütünün ordumuza sızdırılmış mensupları tarafından, emir komuta zinciri dışına çıkılmak suretiyle yapılan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü FETÖ’nün devletimizin bekasına karşı oluşturduğu tehlikeyi açıkça ortaya koymuştur. Bu tehlikenin bertaraf edilmesinde en büyük katkıyı şüphesiz Türk halkı yapmıştır. İnsanımız kendi iradesi üzerinde güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını feda etmeye hazır olduğunu açıkça göstermiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi, aziz milletimizin ve canlarını hiçe sayan kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde bozguna uğratılmıştır. 15 Temmuz gecesinde, toplumumuzun tüm kesimleri, farklılıkları bir yana koyarak tek bir amaç etrafında, ülkesine, bayrağına, demokrasisine sahip çıkmak için birleşmiştir” dedi.

