Demokrasi şehitleri Almanya’nın dört bir yanında anıldı

İskender GÜNGÖR / KÖLN - Ekrem SAĞIR / HANNOVER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 11:26
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Hain darbe girişiminin 8. yılında Almanya’da çeşitli şehirlerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi.
BERLİN Büyükelçiliğinde düzenlenen tören, 15 Temmuz gecesi hayatlarını kaybeden şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra DİTİB’e bağlı Berlin Muradiye Camii imamı Kuran okudu. Konuşmalar öncesinde ise Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek şehitler anısına dua okudu. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, törende yaptığı konuşmada, “Terör örgütünün ordumuza sızdırılmış mensupları tarafından, emir komuta zinciri dışına çıkılmak suretiyle yapılan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü FETÖ’nün devletimizin bekasına karşı oluşturduğu tehlikeyi açıkça ortaya koymuştur. Bu tehlikenin bertaraf edilmesinde en büyük katkıyı şüphesiz Türk halkı yapmıştır. İnsanımız kendi iradesi üzerinde güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını feda etmeye hazır olduğunu açıkça göstermiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi, aziz milletimizin ve canlarını hiçe sayan kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde bozguna uğratılmıştır. 15 Temmuz gecesinde, toplumumuzun tüm kesimleri, farklılıkları bir yana koyarak tek bir amaç etrafında, ülkesine, bayrağına, demokrasisine sahip çıkmak için birleşmiştir” dedi.DAYANIŞMA RUHU TAKDİRE ŞAYANAlmanya
’da örgütle mücadeleye yönelik girişimlerini anlatan Büyükelçi Başar Şen, “Hain darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiği, bir kez daha örgüt içerisinden gelen itiraf ve ifşaatlarla ortaya konulmuştur. Buna rağmen, iradesini, aklını ve vicdanını bu şebekeye kaptıran birçok şahsın ne yazık ki hâlâ bu gerçeği kabullenemediği görülmektedir. Yabancı muhataplarımızla yaptığımız temaslarda, FETÖ’nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da güvenlik tehdidi olduğu, örgütün kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları yaratmayı amaçladığı, bu doğrultuda bulunduğu ülkelerin kanunlarını ihlal etmekten çekinmediği, adeta bir istihbarat ve uluslararası suç örgütü gibi çalıştığını somut örnekleriyle anlattık. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Örgütlü mücadelede Almanya’daki Türk toplumu olarak destek verdiğini kaydeden Başar Şen, “Almanya Türk Toplumunun sergilediği takdire şayan dayanışma ruhu, 15 Temmuz bilincinin buradaki kardeşlerimiz arasında da muhafaza edilmesi için vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.15 TEMMUZ YENİDEN DOĞUŞUN HİKÂYESİDİR
Hannover Başkonsolosluğu’nda da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliği düzenlendi. Törene vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyaset ve iş insanları katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Garbsen Din Hizmetleri Görevlisi Mehmet Mehmet Kaeaarslan tarafından okunan Kur’an tilaveti sonrasında kürsüye gelen Başkonsolos Gül Özge Kaya, “Bugün, ülkemizin yakın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünü anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı gün, demokrasimize ve milli birliğimize yapılan hain bir saldırının milletimizin kararlılığı, cesareti ve direnişiyle bertaraf edildiği gündür. Hep birlikte, milletimizin o gece gösterdiği kahramanlığı ve dayanışmayı bir kez daha hatırlıyor ve anıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, onların emanetine sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyoruz” dedi.FETÖ BİR CASUS ÖRGÜTÜDÜR
15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusunun FETÖ olduğunu dile getiren Başkonsolos Gül Özge Kaya “Bu örgüt, masum insanların kanını dökmekten çekinmeyen, demokratik değerlere düşman bir yapılanmadır. Sadece bir terör örgütü olmanın ötesinde, kült niteliği haiz bir yapılanma olarak ülkemizin içine sızmış, devlet kurumlarını ele geçirmiş ve casusluk faaliyetlerinde bulunmuştur. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğu itiraf ve ifşalarla netlik kazanmıştır, ancak ne yazık ki hâlâ bu gerçeği göremeyenlerin bulunması esef vericidir” diye konuştu.FETÖ’YE KARŞI ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ
Almanya’nın da FETÖ tehlikesine karşı tedbir alması gerektiğini belirten Gül Özge Kaya, “FETÖ’nün kendileri bakımından da güvenlik tehdidi olduğu gerçeğine işaret ettiğimiz, örgütün kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları yaratmayı amaçladığını, bu doğrultuda, bulunduğu ülkelerin kanunlarını da ihlal etmekten çekinmediğini, bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalıştığını her vesileyle vurguladığımız Alman devletinden beklentimiz, örgütün Almanya’daki yapılanmasını görmezden gelmemesi, platform sağlamaması, Almanya’ya kaçan darbecileri bir an evvel ortaya çıkarması, FETÖ’ye karşı gerekli adımları atmasıdır” dedi.KÖLN’DE AYNI HEYECAN
15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Köln Başkonsolosluğunda da anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte hayatını kaybedenler anıldı. Dini cemaat ve çeşitli dernek, spor kulüpleri ve STK temsilcilerinin iştirak ettiği programda Köln Başkonsolosu Turhan Kaya konuşma yaptı. İstiklal Marşı şehitler anısına saygı duruşu ve okunan Kuran-ı Kerim ile başlayan programda misafirlere hitap eden Köln başkonsolosu Turhan Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Fethullahçı Terör Örgütü tarafından planlanan ve örgütün ordumuz içine sızdırılmış mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam sekiz yıl geçmiştir. Ülkemizin yakın tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan 15 Temmuz, demokrasimize ve milli birliğimize yapılan hain bir saldırının, milletimizin kararlılığı, cesareti ve direnişiyle bertaraf edildiği gündür. Menfur darbe girişimi, 251 vatandaşımızın şehit olmasına ve iki binden fazla vatandaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, MİT Başkanlığı, Emniyet Özel Harekât Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü binalarının uçak ve helikopterlerle bombalanması, kritik devlet kurumlarımızın ve altyapının hedef ve abluka altına alınması, kendi insanına karşı, sığınak delici bombalar, tank ve silahlar kullanılması, kalabalık insan grupları, ambulanslar ve polis araçları için vur emri verilmesi suretiyle düzenlenen darbe girişiminin bertaraf edilmesinde, en büyük pay, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk milletine aittir.”ALMANYA’DA DA GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURUYOR
FETÖ’nün Almanya’da da güvenlik tehdidi oluşturduğunu, örgütün kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları yaratmayı amaçladığını, bu doğrultuda, bulunduğu ülkelerin kanunlarını ihlal etmekten çekinmediğini de belirten Turhan Kayan, “Örgütün bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalıştığını Alman makamlarına her vesileyle vurguluyoruz. Almanya’dan beklentimiz, kültürel simgelerimiz ve kimliğimizle uğraşmak yerine bu örgüte platform sağlamaması, Almanya’ya kaçan darbecileri bir an evvel ortaya çıkarması, FETÖ’ye karşı gerekli adımları atmasıdır” dedi.