Aşırı sağa karşı ortak tavır!

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HANNOVER kenti Weide caddesinde bürosu bulunan Aşağı Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği (AS-ADD) Eşitlik Çalışma Grubu, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak olan Almanya federal milletvekili seçimi kapsamında, siyasi parti temsilcilerinden Belgin Zaman (SPD), Robert Reinhardt- Klein (FDP), Timon Dzienus (Yeşiller) Thomas Ganskow’un (Praten) panelist olarak katıldığı ve Dip. Pedagog Lale Çakan’ın moderatörlük yaptığı panel gerçekleştirdi. Gülşah Zeylan’ın selamlama konuşmasıyla başlayan panel, panelistlerin kendilerini tanıtmaları ve moderatörün “seçmenler oy verirken neden sizi tercih etsin?” sorusuna cevap vermeleriyle devam etti.

ORTAK TAVIR SERGİLEDİLER

Hemen hemen tüm panelistler ortak görüş olarak Almanya’da aşırı sağın giderek güçlendiği ve bunun da ülke açısından önemli ölçüde kaygı verici olduğuna vurgu yaptılar. Yine 23 Şubat’ta tüm seçmenlerin sandığa gitmeleri ve aşırı sağ parti AfD’ye kesinlikle oy verilmemesi yönünde ortak tavır sergilediler. Moderatör Lale Çakan tarafından ekonomi, güvenlik ve savaşlara verilen destekler konularında da sorular yöneltti ve panelistler bu konularda görüşlerini belirttiler.



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SPD’li Belgin Zaman Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Eyaletimizde seçim sürecine girdiğimizden beri gözlemlerimize göre SPD’ye desteğin arttığını görüyoruz. Önümüzde bir hafta var, bu desteğin giderek de büyüyeceğini düşünüyorum. Türkiye kökenli seçmenlerin AfD’ye oy verecekleri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bu tamamen balondur. İnsan bindiği dalı keser mi? Sandığa gidildiğinde bugüne kadar olduğu gibi yine büyük çoğunlukla sosyal demokrat parti olan SPD’ye oy vereceklerinden kuşkum yok” değerlendirmesini yaptı.

STK’LARA TEŞEKKÜRLER

Almanya’da bu seçimde birçok derneğin seçmenlerin oy vermeleri konusunda çalışmalar yaptığını dile getiren Belgin Zaman, “Eyaletimizde de Demokratik Platform Nds. AS.ADD, FöTEV Nds gibi oluşumlar paneller yaparak, ‘Demokrasi İçin Oy Ver, Demokrasi İçin Ben de Varım’ gibi sloganlar içeren el ilanları dağıtarak ve sosyal medyalarında seçmenlere oy vermeleri yönünde yaptıkları çağrılarla önemli çalışmalar yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.