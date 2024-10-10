Demokrasi gecesinde çifte vatandaşlık konuşuldu

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ALMAN vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran ve çifte vatandaşlık önündeki engelleri kaldıran Vatandaşlık Hukukunun Modernizasyonu Yasası, 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Artık Alman vatandaşı olmak isteyenler, mevcut vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda değiller. Kimler çifte pasaporta sahip olabilir ve bu durum, seyahat özgürlüğü, çalışma ya da siyasi katılım açısından günlük hayatı nasıl etkiler? Baden-Württemberg eyaletinde ilk kez düzenlenen Uzun Demokrasi Gecesi kapsamında, Mannheim Devlet Tiyatrosu’nun (NTM) Studio Werkhaus sahnesinde Almanya-Türkiye İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) tarafından ilgi çekici bir tartışma etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 80 katılımcının bir araya geldiği etkinlikte, mizah ustası ve karikatürist Muhsin Omurca da sahne aldı.



‘KOLAYLIK VE FIRSAT’

Açılış konuşmasından DTI’nin bir sivil toplum kuruluşu olarak bu sene Mannheim Demokrasi Ödülü’nün sahiplerinden biri olduğuna dikkat çeken Dernek Müdürü Prof. Egle, “Kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak, yıllardır aktif bir şekilde demokrasi eğitimi alanında çalışıyoruz, çünkü demokratik katılımın ve eğitimin, güçlü, kapsayıcı bir toplumun temeli olduğuna inanıyoruz. Demokrasiyi ve özellikle Anayasa’nın değerler düzenini seviyoruz. Daha iyisi yok!” dedi. Mannheim şehrinin Eğitim, Gençlik ve Sağlık Alanlarından Sorumlu Belediye Başkanı Dirk Grunert ise “Yeni yasanın aktif siyasi katılımda birçok insan için önemli bir kolaylık ve fırsat olduğunu” ifade etti. Mannheim Göç Danışma Kurulu Başkanı Zahra Alibabanezhad Salem ise katılımcılara yönelik konuşmasında yeni vatandaşlık yasasının Almanya için dev bir ilerleme olduğuna dikkat çektiği konuşmasında “Alman pasaportu, benim için diğer Alman vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmam anlamına geliyor. Çünkü bahsi geçen tüm yükümlülükler, burada yaşayan ama vatandaşlığı olmayan herkes için geçerli. Demokratik katılımdan bahsederken en önemli hak, oy kullanma hakkıdır ve oy kullanma hakkım benim bu topluma ait olduğumun kanıtıdır” dedi. Etkinliğin tartışma bölümünde Avukat Mehmet Kılıç, çevirmen Hülya Ayağlar, CDU’lu Belediye Meclis Üyesi Sengül Engelhorn ve Mannheim Belediyesi Vatandaş Hizmetleri Bölümü Müdürü Andrea Baroncioni gibi uzmanlar yer aldı.