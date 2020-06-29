‘Demokrasi düşmanı virüsleri birlikte engelleyelim’

CUMHURBAŞKANLIĞI Sarayı Bellevue’de düzenlenen forumda, “Salgın geçmedi ve bizi uzun süre daha meşgul edecek” diyen Steinmeier, virüse karşı kazanılan başarının da ne kadar kırılgan olduğunu bölgesel yeni vakaların açıkça gösterdiğini belirtti. İnsanların kriz döneminde demokratik kurumlara güveninin sarsılmadığına ve daha da güçlendiğine dikkati çeken Steinmeier, demokrasi karşıtlarının, insanların endişe ve korkularını kullanarak demokratik kurumlara güveni sarsmaya çalıştığını kaydetti: “Demokrasi düşmanı virüslerin yayılmasını birlikte engellemeliyiz. Demokratik antikorlar oluşturmak günümüzün görevi. Güven, akıl, fikir çeşitliliği ve dayanışma bizim demokrasimizin güçlü yanları.” SINAVDAN GEÇİYOR

Salgının sadece demokrasileri değil, otoriter rejimleri de sınavdan geçirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Steinmeier, şöyle devam etti: “Demokrasimizin herkese açık, herkesin özgürce hareket edebildiği, bir araya gelerek eşit bir biçimde görüş alışverişinde bulunabileceği, umutların, korkuların, anlaşmazlıkların, toplumdaki çeşitliliğin görülebildiği, tepkilerin, umutların ifade edilebildiği yerlere ihtiyacı var. Kriz döneminde dijital alan daha da önem kazandı. Ancak bu alanda kin ve nefret yayan, aşağılayıcı söylemlere karşı daha kararlı bir mücadele gerekiyor. Bizim demokrasimizin saygı, hoşgörü ve aklın hâkim olduğu dijital kamuoyuna da ihtiyacı var.”