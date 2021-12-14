Demli çay eşliğinde göç sohbetleri...

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ALMANYA ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılı dolayısıyla bir dizi etkinliğe yer veren Kent Müzesi’nde bu kez ikinci ve üçüncü kuşaktan Hülya Bozkurt Weller ile Şahika Tetik, ‘Çay mal ehrlich’ adıyla sohbette bulunacak. Münihli performans sanatçısı Tunay Önder’in eşlik edeceği dijital etkinlik, 15 Aralık Çarşamba akşamı Saat 19.00’dan itibaren Instagram@caymalehrlich hesabından canlı olarak, daha sonra ise başta https://caymalehrlich.podigee.io/ adresi olmak üzere tüm dijital platformlardan dinlenebilecek.