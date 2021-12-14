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Demli çay eşliğinde göç sohbetleri...

#Almanya-Türkiye İş Göçü#Hülya Bozkurt Weller-Şahika Tetik#AVRUPADAN HABERLER
Demli çay eşliğinde göç sohbetleri...

Almanya’nın Münih kentindeki şehir müzesinden internet ortamında yapılacak Podcast canlı yayınıyla Almanya’ya olan iş göçü konu edilecek.

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ALMANYA ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılı dolayısıyla bir dizi etkinliğe yer veren Kent Müzesi’nde bu kez ikinci ve üçüncü kuşaktan Hülya Bozkurt Weller ile Şahika Tetik, ‘Çay mal ehrlich’ adıyla sohbette bulunacak. Münihli performans sanatçısı Tunay Önder’in eşlik edeceği dijital etkinlik, 15 Aralık Çarşamba akşamı Saat 19.00’dan itibaren Instagram@caymalehrlich hesabından canlı olarak, daha sonra ise başta https://caymalehrlich.podigee.io/ adresi olmak üzere tüm dijital platformlardan dinlenebilecek.

 

 

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#Almanya-Türkiye İş Göçü#Hülya Bozkurt Weller-Şahika Tetik#AVRUPADAN HABERLER

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