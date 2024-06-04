Demiryollarını genişletmek için Telekom hisselerini satacaklar!

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KfW’den yapılan açıklamaya göre, DAX’ta işlem gören gruptaki 110 milyon hisse kurumsal yatırımcılara satılacak. Xetra kapanış fiyatına göre elde edilecek gelir yaklaşık 2.5 milyar Euro’ya tekabül ediyor. 2023 yılı sonunda federal hükümet KfW ile birlikte Telekom’un yüzde 30’unu elinde tutmaya devam ediyordu. Satışla ilgili açıklama yapan Federal Maliye Bakanlığı, federal hükümetin özelleştirme politikasını sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada, Telekom’da hissedar olmanın yararları göz önünde bulundurulduğunda, “Federal hükümet ve KfW, Deutsche Telekom AG’nin merkezi hissedarı olmaya devam edecek ve gerekli hissedarlık seviyesini koruyacaktır” denildi. Planlanan satış, Alman devletinin Deutsche Telekom’daki doğrudan ve KfW aracılığıyla dolaylı hisse oranını yüzde 27.8’e düşürecek. KfW ikinci çeyrekte piyasada 22.4 milyon hisse satmıştı.

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HEDEF DEMİRYOLU ALTYAPISINI GENİŞLETMEK

Maliye Bakanlığı, hisse satışından elde edilen gelirin demiryolunda kullanılacağını açıkladı. Maliye Bakanlığı, “Federal hükümet, işlemden elde edilen net geliri Deutsche Bahn AG’nin öz sermayesini güçlendirmek ve Almanya’daki demiryolu altyapısını ileriye dönük bir şekilde genişletmek için kullanacak” denildi. Ancak herhangi bir miktar belirtilmedi. Aralık ayında federal hükümetin gerekli modernizasyon için gerekli parayı nasıl sağlayabileceği konusunda spekülasyonlar yapılmıştı.