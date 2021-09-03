DB'ye bir kötü haber de temyizden

HESSEN Eyalet İş Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “DB tarafından Alman Makinistler Sendikası’na (GDL) karşı yapılan bir ihtiyati tedbir başvurusu reddedilmiştir” denildi. DB, GDL sendikasını, grevle yalnızca daha iyi çalışma koşulları ve maaş artışı sağlamaya çalışmayıp aynı zamanda siyasi hedefler peşinde koşmakla suçluyor. Temyiz başvurusundan önce açıklama yapan DB Sözcüsü, Almanya’da grev hakkına yönelik hukuksal itirazın zorluklarının farkında olduklarını belirtirken, “Ancak yolcularımızın çıkarları için grevlerin sona erdirilmesine yönelik olasılıkları denemek istiyoruz” demişti.

‘BİR AN ÖNCE ANLAŞSINLAR’

Alman kamuoyunda ise ‘greve’ yönelik eleştiriler artıyor. Alman yolcular derneği Pro Bahn ve Almanya Şehirler ve Belediyeler Birliği, grevin derhal sona erdirilerek, DB ile GDL arasında anlaşmazlıkların yeni müzakerelerle çözülmesini istedi. Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor. Kovid-19 salgını ekonomik açıdan sıkıntıda olan kamu şirketini olumsuz etkilerken, 2021’in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1.4 milyar euro olmuştu. Şirketin net finansal borcu ise 32 milyar euroya yükselmişti. Öte yandan DB, uzun mesafe trenlerin yaklaşık yüzde 75’inin grev nedeniyle çalışamadığını açıkladı.