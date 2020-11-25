Demiryolları 5.6 milyar euro zarar etti

ALMAN demiryolları korona krizinden rekor zarar gördü. İlk dalgadan etkilenen demiryollarının, ekim ayı başından itibaren ikinci dalgayla yolcu kaybı çok daha yüksek oldu. Şehirlerarası hızlı trenlerin yüzde 20, banliyö trenlerinin ise yüzde 55-60 yolcu kapasitesiyle sefer yaptığı belirtildi. Yılın ilk yarısında 3.7 milyar euro olan zararın şimdi 5.6 milyar euroya ulaştığı açıklandı. Alman demiryollarının gelecek 5 yıl içinde 11 milyar euro zarar beklediği kaydedildi.