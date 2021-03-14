Ali Eren Demirezen Almanya’da Ağır sıklet, WBO Avrupa şampiyonu oldu!

Konu hakkında bir açıklama yapan EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünya tarihinde çok ender rastlanan bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, ‘Polonyalı rakibimiz Jacek Piatek, daha önce Almanya’da işlemiş olduğu bir suç nedeniyle maça bir gün kala gözaltına alındı. Tüm çabalarımıza rağmen serbest bırakılmayan rakibimizin ringe çıkamayacağını anlayınca yedek rakip olan Nikola Milacic’i ringe çıkarmak zorunda kaldık. Tabi ki, o da bu maç için yeteri kadar hazırlanmamıştı. Kondisyonu yeterli değildi. Fakat buna rağmen güzel bir maç çıkardı. Ali Eren Demirezen, iyi bir müsabaka gerçekleştirerek karşılaşmayı ikinci rauntta nakavt ile bitirdi. Bu da Ali’nin ne kadar kaliteli bir boksör olduğunu gösterdi. Nikola’da kötü bir boksör değil, yani hiç antrenman yapmamış olmasına rağmen en az altı rauntluk kondisyonu olan bir boksör. Karşılaşmanın bitişi de kondisyon eksikliğinden değil Ali’nin yumruklarının etkisiyle oldu’ şeklinde konuştu. Galada Boxen1 dergisi tarafından yılın promotörü seçilen Erol Ceylan’a dergi editörü tarafından ödülü takdim edildi. Ceylan, daha öncede dört kaz Almanya’nın ve bir kez de dünyanın en iyi promotörü seçilmişti. Ringde Volkan Gökçek, fırtınası esti

Türk kulübü adına ringe çıkan dört boksörün de karşılaşmaları kazandığı gecede Volkan Gökçek, fırtınası esti. Güçlü Polonyalı rakibi karşısında muhteşem bir performans sergileyen genç yeteneklerimizden Volkan Gökçek, henüz maçın ilk raundunda rakibini nakavt ederek yenilgisizliğini sürdürdü. Geleceğin ağır sıklet dünya şampiyonları arasında gösterilen Viktor Faust, ise güçlü rakibi karşısında muhteşem bir performans sergiledi. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sporcu ringden galibiyetle ayrıldı. Yine Türk kulübün başarılı sporcularından Michael Wallis’de gecenin galipleri arasına adını yazdırdı. Galanın organizasyonunu yapan Erol Ceylan’ın modacı eşi Alexandra Ceylan, sonuçlardan memnun olduğunu vurgulayarak, pandemi dolayısıyla seyircisiz oynanan maçların her şeye rağmen dünya medyası tarafından ilgiyle takip edildiğini ve sonuçlardan memnun olduklarını vurguladı. Bülent Başer, ‘Boksörlerimin performansları iyiydi’

EC BOXİNG spor kulübü baş antrenörü Bülent Başer, sonuçlardan memnun olduğunu vurgulayarak, ‘Dünyanın dört bir yanından güçlü rakiplerle mücadele verdik. Sporcularıma antrenmanlar sırasında verdiğim taktiklerin karşılığını ringde fazlasıyla geri aldım. Tabi ki, bazı eksiklerimiz var onları da analiz edip, daha çok çalışarak, önümüzdeki dönemlerde dünyanın zirvesine çıkmak için elimizden geleni yapacağız’ şeklinde konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, boks tarihinde ender görülen olayların yaşandığı gecede, ‘Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak bir boksörün küçük bir trafik suçu nedeniyle gözaltına alınması ve Avrupa Şampiyonluğu gibi çok önemli bir karşılaşmaya çıkmasına izin verilmemesi başlı başına bir skandaldır. Spora yapılmış olan en büyük saygısızlıktır. Yine aynı gece Ali Eren Demirezen, can dostu bir boksör ile ringe çıkmak zorunda kalması da aslında bizleri çok üzdü. Aynı kulüpte gecesi gündüzü birlikte geçen, beraber yiyip, beraber içen, maçlar sırasında birbirlerini ölümüne destekleyen ve tezahüratlar yapan can dostu iki boksörün ringe çıkmak zorunda kalması üzücü bir olay. Şayet maç iptaline gidilseydi altın kemer başkasına gidecekti. Çok zor kararların alındığı bir boks galası olarak dünya tarihinin tozlu sayfalarına işlendi bu maç’ dedi.