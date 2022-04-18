‘Demans’ ile ‘alzheimer’ farklı

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) sergi salonunda düzenlenen seminere, Köln Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Özgür Onur tarafından sinevizyon eşliğinde ‘Demans nedir? ortaya çıkışı, belirtileri, etkileri, şikâyetleri, tedavisi’ gibi konulara açıklık getirdi. Seminerin açılışında kısa bir konuşma yapan Moschee Forum Direktörü Murat Şahinarslan, çağın hastalığı olan ‘demans’a dikkati çekmek ve hastalık hakkında bilinçlenmeyi amaçladıklarını söyledi. 2020’de uygulamaya konulan ‘Ulusal Demans Stratejisi Eylem Planı’nın bir partneri olan DİTİB’in bu eylem planına katkı sağlayıcı faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osmanbey Şahin, gerçekleştirilen ‘Demans Unutkanlıktan Daha Fazlasıdır’ başlıklı seminere ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Şahin, “DİTİB, yaşlanmakta olan toplumumuza ve onların ihtiyaçlarına cevap verme adına hizmet üretme noktasında gayret göstermekte ve bu bilinci yaymaya çalışmaktadır” dedi.

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Prof. Dr. Özgür Onur ise yaptığı konuşmada, ‘demans’ ile ‘alzheimer’ın farklı olduğunu belirterek, ‘demans’ın bunama olarak bilindiğini ancak ‘alzheimer’ın farklı nedenlerle sonradan oluşan klinik bir tablo olduğunu vurguladı. Onur, konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Seminer sonunda katılımcılar Göçmen Sağlık Merkezi, Regionalbüro Alter ve Pflege und Demenz yetkililerinden danışma ve bilgi alma fırsatı buldu.

DİTİB Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osmanbey Şahin