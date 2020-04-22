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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 22.04.2020 - 17:42,Son Güncelleme:

Demans hastası Sabri K. aranıyor

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Demans hastası Sabri K. aranıyor
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Erlangen’de yaşayan Demans hastası 88 yaşındaki Sabri K.’dan pazartesi gününden beri haber alınamıyor.

ALMANYA’nın Erlangen kentinde yaşayan emekli Demans hastası 88 yaşındaki Sabri K., pazartesi gününden beri kayıp. Ailesinin müracaatı üzerine Sabri K.yı aramaya başlayan polis, şu ana kadar bir sonuca ulaşamadı. Helikopter ve polis köpekleriyle kapsamlı bir arama başlatıldı. 1.72 metre boyunda, zayıf ve kırık bir Almanca konuşan 88 yaşındaki Sabri K.’dan bilgi verebilecek olanların 09131-760114 No’lu telefondan, Erlangen polisine veya en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.

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