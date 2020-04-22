Demans hastası Sabri K. aranıyor

ALMANYA’nın Erlangen kentinde yaşayan emekli Demans hastası 88 yaşındaki Sabri K., pazartesi gününden beri kayıp. Ailesinin müracaatı üzerine Sabri K.yı aramaya başlayan polis, şu ana kadar bir sonuca ulaşamadı. Helikopter ve polis köpekleriyle kapsamlı bir arama başlatıldı. 1.72 metre boyunda, zayıf ve kırık bir Almanca konuşan 88 yaşındaki Sabri K.’dan bilgi verebilecek olanların 09131-760114 No’lu telefondan, Erlangen polisine veya en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.