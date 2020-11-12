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BERLİN
Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Demans eşini öldüren 92 yaşındaki sanık: ‘Daha fazla acı çekmesini istemedim’

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Demans eşini öldüren 92 yaşındaki sanık: ‘Daha fazla acı çekmesini istemedim’
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Almanya’nın Würzburg kentinde 91 yaşındaki eşini öldürmekle suçlanan 92 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

BU sabah saat 09.00’da başlayan duruşmada hakimin ve savcının sorularını yanıtlayan sanık, ağır demans hastası 70 yıllık eşini neden öldürdüğü yönündeki soruya “Onun daha fazla acı çekmesini istemedim” diyerek cevap verdi. Eşini 3 Kasım 2019’da öldüren sanık, cinayetten sonra başarısız intihar girişiminde bulunmuştu. Evliliklerinde çocuklarının olmadığını anlatan sanık “Bakımı sırasında karımın daha fazla acı çekmesini istemedim. Bir şekilde ağır demans hastalığından ve tüm zorluklardan kurtulması gerekiyordu. Muhtemelen kontrolümü kaybettim. Farklı bir şey yapamazdım” dedi. Sanık uzun yıllardır demans hastası olan eşinin bakımını tek başına üstlenmişti. Eşini öldürdüğü için çok pişman olduğunu da belirten sanık, cinayet döneminde kafasının karışık olduğunu da söyledi.

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