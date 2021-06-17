Delta varyantı hızla yayılıyor!

HAFTALIK sayıları açıklayan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan duyuruda ilk defa Hindistan’da görüldüğü ve İngiltere üzerinden tüm Avrupa’ya yayıldığı belirtilen ‘Delta’ varyantlı virüsün Almanya’da da hızla çoğaldığı açıklandı. Önceki mutasyonlara göre oldukça bulaşıcı olduğu belirtilen virüs türünün, baş ağrısı, boğaz kuruluğu, hafif ateş ve üşütme benzeri belirtileri olduğuna dikkat çekilerek, Almanya genelinde önceki hafta yüzde 6.2 dolayında yayılma olduğu vurgulandı. ‘Delta’ varyantlı koronavirüsün en fazla güney eyaletlerinde hızla yayıldığı belirtilen açıklamada, Baden-Württemberg Eyaleti’ne bağlı Waiblingen kentindeki bir anaokulunda ortaya çıkan çok sayıda vaka sonucu, 150 çocuk ile 40 kadar çalışanın karantinaya alındığı duyuruldu.

Yeni mutasyonlu virüsün sinsi ve oldukça bulaşıcı olduğuna dikkati çeken sağlık uzmanları, pandemi kurallarına uymaya devam edilmesini ve en küçük belirtide doktora başvurulmasını istedi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Berlin Humboldt Üniversitesi’nden biyolog Prof. Dirk Brockmann, önceki varyant virüslerin de lokal olarak başladığını, daha sonra hızla tüm ülkeye yayıldığına dikkati çekerek, ciddiye alınmasını tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi.